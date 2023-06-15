Medical-SPA отель на 1100 номеров и Wellness & SPA отель на 900 номеров начнут строить в Ессентуках в 2024 году. Объем инвестиций оценивается в 7 млрд рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора Ставрополья.

"На площадке 26-го Петербургского международного экономического форума состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Ставропольского края с обществом с ограниченной ответственностью "ДонГарантСтрой-Юг". <…> Соглашение закрепляет договоренности о реализации в крае инвестиционных проектов по строительству Medical-SPA отеля на 1100 номеров и Wellness & SPA отеля на 900 номеров. Строительство многопрофильных гостинично-санаторных комплексов с отдельным медицинским корпусом запланировано в городе Ессентуки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость проекта составит около 7 млрд рублей.

"Применение современных технологий при оценке турпотока показывает, что ежегодно наш край посещают 8 млн человек, и это количество имеет тенденцию к росту. Этому должно сопутствовать расширение возможностей индустрии гостеприимства, внедрение в нее современных стандартов и сервисов. Уверен, что реализация проектов, которых касается соглашение, станет результативным шагом в этом отношении. Она позволит увеличить емкость мест размещения в крае и создаст новые предложения на рынке гостиничных услуг, которые будут привлекать туристов, создавать новые вакансии для жителей края и давать работу бизнесу во многих смежных секторах", - приводятся в сообщении слова губернатора Владимира Владимирова.

Отмечается, что к строительству приступят в следующем году.

"Сегодня внутренний туризм, развитие его инфраструктуры имеет первостепенное значение. Мы видим, что Кавказские Минеральные Воды являются точкой притяжения массового туризма, в первую очередь лечебного. И развитие данного направления именно в Ставропольском крае является приоритетным. Наша компания специализируется в проектировании и строительстве объектов под ключ. Мы долго занимались изучением площадки, сейчас уже приступили к проектированию. Рассчитываем, что во второй половине 2024 года зайдем на площадку. Закончить реализацию проектов планируем в течение двух лет", - отметил акционер девелоперской группы "Вертикаль" Саркис Гогорян, слова которого приводятся в сообщении.

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.