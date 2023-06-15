Системообразующий банк Крыма РНКБ профинансирует на 120 млрд рублей проект туристического объекта "Крым наш парк" площадью 200 га в Республике Крым, который предполагается создать между Симферополем и Севастополем к концу 2026 года. Соответствующий меморандум подписали в четверг на площадке Питерского международного экономического форума, сообщили в пресс-службе банка.

"В рамках Петербургского международного экономического форума РНКБ, входящий в группу ВТБ, и ООО "СКГ "Парк" подписали меморандум о создании масштабного всесезонного объекта туристической инфраструктуры в Крыму. Строительство будет осуществляться в рамках федеральной программы "Комплексное развитие территорий". "Крым наш парк" займет площадь около 200 га и будет расположен на равном расстоянии между Симферополем и Севастополем, примыкая к трассе федерального значения Таврида. Финансирование проекта в размере 120 млрд рублей предоставит банк РНКБ", - говорится в сообщении.

Инвестиции первой очереди строительства составят около 40 млрд рублей, завершить ее планируют к концу 2026 года. На территории парка построят интерактивный музейный комплекс с экспозиционными залами, региональный конгресс-холл и экспоцентр с выставочными павильонами. Кроме этого, проектом предусмотрена спортивная арена на 35 тыс. посадочных мест, а также колесо обозрения высотой 100 м, которое станет вторым по величине в России.

"Для гостей "Крым наш парк" будут работать отели с номерным фондом около 1 тыс. номеров, всесезонный аквапарк, океанариум и парк аттракционов, а также "биопарк" с концепцией содержания животных в экосистеме, максимально приближенной к естественной. В парке также появится этническая деревня с торговыми рядами, ремесленными лавками, интерактивными модулями народных развлечений и ресторанами с национальной кухней", - добавили в пресс-службе.

В первый год после запуска первой очереди проекта планируется принять не менее 1,5 млн посетителей и создать около 5 тыс. рабочих мест.

РНКБ - системообразующий банк Республики Крым с государственным участием, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа.

О форуме

Петербургский международный экономический форум - крупнейший экономический форум в России. В 2023 году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.