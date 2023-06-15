«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции «Нивагальская» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает Лас-Еганское и Нивагальское месторождения, разработку которых ведет «ЛУКОЙЛ». На повышение надежности электроснабжения объектов нефтедобычи энергокомпания направила более 5 млн рублей.

Специалисты «Россети Тюмень» выполнили капитальный ремонт основного оборудования питающего центра – силового трансформатора. В рамках работ на «сердце» подстанции установлен новый моторный привод устройств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН). Современный прибор с цифровым управлением обеспечит стабильное напряжение у потребителей электроэнергии даже при пиковых нагрузках. Также энергетики провели техобслуживание трех высоковольтных вводов 110 кВ и осуществили регенерацию трансформаторного масла.

Плановый ремонт подстанции выполнен в рамках производственной программы «Россети Тюмень», главной целью которой является подготовка электросетевого комплекса к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. Реализация всех мероприятий позволит обеспечить надежное электроснабжение жителей и предприятий Югры – главного нефтедобывающего региона страны.