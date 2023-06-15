ПАО «Россети Ленэнерго» и ООО «ПиЭлСи Технолоджи» на площадке Петербургского международного экономического форума подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое направлено на развитие отечественной производственной базы электротехнического оборудования.

Документ подписали генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» Игорь Кузьмин и главный инженер «ПиЭлСи Технолоджи» Александр Анисимов.

Сотрудничество между компаниями будет направлено на научно-техническое обеспечение отрасли и обмен опытом, развитие отечественной производственной базы электротехнического оборудования и повышение надежности электрических сетей.

«Мы стремимся использовать передовые разработки для модернизации электросетевого комплекса. Подписанное сегодня соглашение важно для обеспечения технологической безопасности объектов электроэнергетики, создания и обслуживания высокоавтоматизированных подстанций и повышения эффективности управления энергообъектами», - отметил Игорь Кузьмин.

ООО «ПиЭлСи Технолоджи» - российский разработчик и производитель оборудования для систем автоматики и телемеханики. Выпускаемая продукция производится с применением передовых технологий на современном автоматизированном оборудовании, применяется доверенная сертифицированная операционная система собственной разработки. Компания предлагает комплексные технические решения по разработке, производству и внедрению программного обеспечения, аппаратных средств и готовых технических решений для систем АСУ ТП и телемеханики в сфере энергетики.