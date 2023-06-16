128 лет успеха: день рождения "Москабельмет"

«Москабельмет» отмечает день рождения. Самому первому отечественному кабельному предприятию, основанному еще в XIX веке, исполнилось 128 лет!

Встреча у Эйфелевой башни

По уже сложившейся традиции, по случаю своего дня рождения «Москабельмет» устраивает праздник для сотрудников, арендаторов и партнеров. Сегодня в уютном зеленом сквере Группы проходит торжественное мероприятие с живой музыкой, запуском фейерверка из воздушных шаров и сладким угощением. Главная часть события, как и в предыдущие годы, — розыгрыш лотереи. Среди всех, кто утром на проходной получил билеты участника, будут разыграны пригласительные на концерты симфонической музыки, театральные постановки в театрах «Современник», «Ленком» и др., художественную выставку и речной круиз на теплоходе.

Предприятие с историей, идущее в будущее

«Мы гордимся своей долгой историей, которая полна значимых событий и тесно связана с историей и развитием Москвы, — делится эмоциями генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков. — Вдохновляясь достижениями и важными вехами из прошлого, мы продолжаем писать свою историю с учетом актуальных трендов. Стремимся становиться лучше сами и совершенствовать всю нашу отрасль и промышленность в целом. Развиваем экспортное направление, расширяем географию присутствия, открывая региональные филиалы и участвуя в мероприятиях по всей стране; год назад зарегистрировали новую компанию — «МОСИТЛАБ» — и теперь предлагаем собственные цифровые решения для промышленных предприятий. Каждый год мы достигаем новых вершин, усиливая лидерские позиции на кабельном рынке страны».

Показатели эффективности

За последние 5 лет в цехах «Москабельмет» было произведено порядка 200 000 км кабелей — 40 000 км в год. Благодаря автоматизации и внедрению цифровых технологии, в том числе собственных разработок «МОСИТЛАБ», предприятию удалось добиться значительного роста среднегодовых показателей чистой прибыли. В 2020 году «Москабельмет» признан системообразующим предприятием, а в 2022-м получил статус промышленного комплекса. В том же 2022 году «Завод Москабель», входящий в Группу, одним из первых в столице присоединился к национальному проекту «Производительность труда», а год спустя продолжил над ним работу, уже на коммерческой основе. В рамках второго этапа проекта на «Заводе Москабель» была запущена программа «Культура непрерывных улучшений», которая возродила рационализаторство, практиковавшееся на предприятии еще с 1940-х годов.

Вместе — к новым горизонтам

«Москабельмет» благодарит всех, кто помогает ему уверенно идти вперед. Сотрудников — за труд и верность профессии, клиентов — за доверие и высокую оценку продукции и услуг предприятия, партнеров — за плодотворное сотрудничество и совместно реализуемые проекты. Других участников кабельного рынка благодарит за честную конкуренцию и вклад в общее дело — развитие отрасли совместными усилиями. Отдельную благодарность «Москабельмет» выражает Департаменту инвестиционной и промышленной политики города Москвы и его проекту «Моспром», «Ассоциации Электрокабель», Алюминиевой Ассоциации России, Московской торгово-промышленной палате, Медиахолдингу RusCable.Ru и Ассоциации «Честная Позиция».