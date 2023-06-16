Министр экономики Абхазии Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) соглашение о восстановлении международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы, закрытого с 1993 года. Об этом ТАСС сообщили в министерстве экономики Абхазии в пятницу.

"Сегодня Кристина Озган и Максим Решетников на полях ПМЭФ подписали соглашение между правительством Республики Абхазия и правительством Российской Федерации об осуществлении российским юридическим лицом инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации международного аэропорта Сухум им. В. Г. Ардзинбы", - сообщил сотрудник министерства.

"Реконструкция сухумского аэропорта - историческое событие для Абхазии. Аэропорт не работает уже 30 лет. Этот факт серьезно сдерживает развитие деловой и туристической сферы республики", - приводятся слова Решетникова на сайте Минэкономразвития России.

Он отметил, что "для России новый аэропорт решит сразу две важные задачи - снимет крайнюю загруженность с аэропорта Сочи и с многостороннего автомобильного пункта пропуска "Адлер", которые на сегодняшний день являются главными точками входа в Абхазию для российских граждан".

Как отметила Озган, "реализация этого инвестиционного проекта окажет значительное влияние на развитие экономики Абхазии". "Мы уверены, что запуск аэропорта позволит повысить транспортную доступность республики для туристов и расширит возможности нашей страны в международной транспортно-логистической системе", - цитируют абхазского министра на сайте Минэкономразвития России.

По информации Минэкономразвития, работы по восстановлению аэропорта будут осуществляться в два этапа за счет частного инвестора без привлечения средств из федерального бюджета. По предварительной оценке Минтранса России, Росавиации и потенциального инвестора, стоимость первого этапа реконструкции составит 6,5 млрд рублей.

"На первом этапе запланирована реконструкция 2,4 из 3,6 км взлетно-посадочной полосы, что позволит аэропорту принимать пассажирские самолеты типа SSJ-100, МС-21 и грузовые ИЛ-76", - цитируют в сообщении заместителя министра экономического развития Дмитрия Вольвача. По его словам, ожидается, что годовой объем перевозок на первом этапе реконструкции составит 375,8 тысячи пассажиров, второй этап восстановительных работ начнется по достижению отметки в 1 млн пассажиров в год. "В случае своевременной реализации проекта возобновление деятельности аэропорта планируется в четвертом квартале 2024 года", - сообщил Вольвач. Ожидается, что общий объем пассажирских перевозок нового аэропорта составит порядка 1,2 млн пассажиров в год.

Об аэропорте

Вопрос восстановления работы аэропорта в Сухуме обсуждался на встрече президентов России и Абхазии Владимира Путина и Аслана Бжании в Сочи в ноябре 2020 года. Ранее Бжания заявлял, что на возобновление работы сухумского аэропорта потребуется 4,5 млрд рублей.

Расположенный в 18 километрах от столицы Абхазии аэропорт не функционирует с момента окончания грузино-абхазской войны по решению Международной организации гражданской авиации (ICAO). В советский период терминал обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки летом и до 1 тыс. - зимой. Длина взлетно-посадочной полосы аэропорта - 3,6 км, что позволяет принимать практически все типы гражданских самолетов как со стороны моря, так и со стороны гор.