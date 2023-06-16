17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге на площадке Международного молодежного экономического форума (ММЭФ) состоятся энергодебаты «Карьера и развитие молодого специалиста в компаниях реального сектора экономики: сегодня и завтра» . ММЭФ состоится в рамках Петербургского международного экономического форума - ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития. В ходе энергодебатов молодые специалисты и студенты обсудят с экспертами актуальные экономические и социальные темы.

Мероприятие объединит победителей и призеров федеральных молодежных энергетических конкурсов, в числе которых Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и Молодежный глобальный прогноз развития энергетики, а также молодых специалистов крупнейших компаний России.

Энергодебаты организует фонд «Надежная смена», модератором выступит директор фонда, основатель и сопредседатель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

«Участники дебатов выскажут мнение о тех возможностях для профессионального и личностного развития, которые есть в их компаниях, - поясняет Артем Королев, - также планируем обсудить вовлеченность руководителей и молодых специалистов в международные и федеральные конкурсы и мероприятия, роль социальных инициатив, молодежных сообществ и советов молодежи в карьерном развитии работников. По итогам сессии будет сформирована интерактивная карта карьерных возможностей в компаниях сегодня и практические рекомендации по развитию этого вопроса на будущее».

В качестве экспертов приглашены первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов, директор Корпоративного университета ПАО «СИБУР Холдинг» Рустам Галиахметов, Ректор Корпоративного университета ПАО «Газпром нефть» Илья Дементьев, заместитель генерального директора – директор блока методологии и развития АНО «Корпоративная академия Росатома» Елена Егорова-Кириллова, директор по персоналу АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Байрта Первеева, начальник управления подбора и развития персонала АК «АЛРОСА» (ПАО) Наталия Петухова, директор по персоналу АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» Екатерина Серебреникова, начальник центра бренда работодателя и развития человеческого капитала ОАО «Российские железные дороги» Станислав Сугак.

Участниками встречи станут молодые специалисты 43 компаний, среди которых ООО «Газпромнефть-ЦР», АНО ДПО «Техническая академия Росатома», АО «МХК «ЕвроХим», АО «СО ЕЭС», ООО «СГК», ОАО «МРСК Урала», ООО «Газпром проектирование», ООО «Газпром проектирование», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ», ООО «Газпромнефть-ЦР», ПАО «Россети» и другие.

К молодым профессионалам присоединятся студенты более 10 ведущих университетов, это Волгоградский государственный технический университет, Казанский государственный энергетический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Самарский государственный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие.

Место и время проведения: Россия, Санкт-Петербург, Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум», Петербургское шоссе, д. 64/1, павильон G, конференц-зал G6, 10.00 – 11.15.

Трансляция энергодебатов запланирована на сайте фонда «Надежная смена» https://fondsmena.ru/news/2781/

Информационная справка

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», программа развития «Другое дело», Международный строительный чемпионат, Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», проект «Спасибо, братцы!», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны Центры компетенций, в которых студенты проходят оценку надпрофессиональных навыков и инструменты для их развития. В настоящее время в вузах в 46 регионах страны создано 84 таких центра.

В 2022 году на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» начало работу кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям.

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» − это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным в 2015 году.

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», АНО «Россия – страна возможностей» и ООО «АстраЛогика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук», а соорганизатором Лиги молодых специалистов – ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Национальные партнеры Чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, АНО «Россия – страна возможностей», также Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

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