Недоинвестированность в традиционные источники энергии составляет сейчас примерно $200-300 млрд, сообщил Павел Сорокин на сессии «Энергетика XXI века: вызовы настоящего – возможности будущего» XXVI Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что многие крупные компании уже начинают осознавать эту проблему, сокращая объём инвестиций в ВИЭ и увеличивая в нефтегазовые проекты. Первый заместитель Министра подчеркнул, что из-за сокращения нефтегазовых месторождений произошёл глобальный рост цен, который при этом не привёл к снижению спроса. Из-за этого нефтегазовая отрасль, по словам Павла Сорокина, смогла сохранить доходность даже в преддверии возможного мирового энергетического кризиса.

«Прежние проблемы мировой энергетики усугубились санкциями, нечестной ценовой конкуренцией и разрушением традиционных логистических потоков», — продолжил он.

Павел Сорокин пояснил, что если ранее круговой рейс российской нефти в Европу занимал 10 дней, то сейчас, из-за разрушения логистики, к конечному потребителю она поступает лишь спустя 35-40 дней.

«В глобальном масштабе перенаправленные объёмы российской нефти приходится замещать у других экспортёров, но этот шаг также приводит к усложнению логистики и удлинению маршрутов поставок. В итоге заложником этой ситуации становится конечный потребитель», — отметил Павел Сорокин.

Говоря о введения механизма «потолка цен», первый замминистра подчеркнул, что попытка внедрения этого инструмента стала негативным прецедентом, потенциально угрожающим любым цикличным индустриям. Он пояснил, что при цикличном производстве, к которому относятся нефтегазовая отрасль, сверхприбыль верхней части цикла призвана компенсировать снижение или даже убыток, происходящий в нижней части.

«Но именно эта особенность позволяет реализовывать долгосрочные инвестиционные проекты, на осуществление которых могут уходить десятилетия. Введение «потолка цен» «отрубает» у этой модели верхнюю часть цикла, нанося ущерб инвестиционной привлекательности отрасли в целом. А это будет иметь долгосрочные негативные последствия уже для всей мировой экономики», — объяснил он.

При этом Павел Сорокин отметил, что российский ТЭК оказался достаточно адаптивным для преодоления всех этих вызовов.

По словам замминистра, российской нефтегазовой отрасли в сложившихся обстоятельствах необходимо сделать фокус на увеличении гибкости отгрузок энергоресурсов, в частности, за счёт СПГ, а также выстраивать всю необходимую для этого инфраструктуру, такую как страхование, платежные системы, рейтинги и консалтинговые услуги.