Реорганизация территории района «Южный порт» начнется с развития особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». В 2023 году на площадке «Печатники» будет запущено строительство двух новых корпусов, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

«На площадке «Печатники» особой экономической зоны «Технополис Москва» работают 122 компании, в которых трудится более 6,4 тысячи специалистов разного уровня. В рамках комплексного развития территории промзоны «Южный порт» в 2023 году на площадке начнется строительство двух корпусов административно-делового назначения общей площадью 137,9 тысячи квадратных метров. Согласно концепции развития площадки “Печатники” до 2027 года ее площадь увеличится более чем в два раза, таким образом, суммарная площадь «Печатников» составит более одного миллиона квадратных метров», – сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» предоставляет компаниям и резидентам уникальные возможности по открытию высокотехнологичных производств в границах города. Компании получают не только производственные площади, но и развитую инфраструктуру, современные коммуникации, возможность кооперации с другими представителями кластеров, локализовавшими свои предприятия на базе ОЭЗ.

«Существующие производственные площади особой экономической зоны «Технополис Москва» заполнены уже на 98 процентов. Строительство новых корпусов позволит увеличить число резидентов и компаний, локализующих свои предприятия на базе ОЭЗ, а также расширить действующие производства. В рамках первого этапа будут построены два 25-этажных корпуса. В них предусмотрены помещения под открытие наукоемких производств, офисов и исследовательских лабораторий», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

ОЭЗ «Технополис Москва» – территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь шести площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, составляет около 260 гектаров. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет является лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.