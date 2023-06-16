Российский нефтегазовый комплекс способен сформировать отраслевой спрос на специализированное программное обеспечение, заявил Павел Сорокин на церемонии подписания соглашения о намерениях создания индустриального консорциума «Нефтегаз», которое состоялось в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

В состав консорциума вошли «Газпром», «Газпром нефть», «НОВАТЭК», «СИБУР», «Зарубежнефть», «Транснефть», «Татнефть», «Лукойл», «МХУ ЕвроХим», а также Росгеология. Создаваемое объединение призвано полностью покрыть IT-архитектуру нефтегазовой и нефтехимической отрасли российским ОП. Консорциум совместно с IT-партнерами и сервисными компаниями займётся обеспечением полного цикла разработки на основании единых отраслевых принципов. Ключевым направлением работы станет геомоделирование.

Первый заместитель Министра подчеркнул, что благодаря консорциуму создаётся не только разработка российского IT-продукта, но также устойчивый отраслевой спрос на программное обеспечение.

«Наша нефтегазовая отрасль, производящая в сутки 10 млн баррелей нефти и 10 млн баррелей нефтяного эквивалента газа, – это очень большой рынок, достаточный для того, чтобы разрабатывать свои собственные, автономные ПО. Мало какие компании в мире, как нефтесервисные, так и IT, вовлеченные в нефтегазовую отрасль, работают более чем с 3-4 млн баррелей нефтяного эквивалента в сутки. Мы же обладаем гораздо большими объёмами», – отметил Павел Сорокин.

В завершение он добавил, что организация консорциума позволит не только заместить импортное программное обеспечение, но в перспективе создать IT-продукт мировых стандартов.