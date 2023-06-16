Руководитель Федерального агентства по управлению имуществом Вадим Яковенко и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о взаимодействии. Документ позволит повысить эффективность управления объектами недвижимости, а также перевести в электронный вид сотрудничество Росимущества и Группы «Россети».

Соглашение касается использования электронного сервиса «Личный кабинет Заявителя/Арендатора» в отношении находящегося в федеральной собственности имущества, полномочия собственника по которому осуществляет агентство. Это часть государственной информационной системы «Федеральное имущество онлайн», запущенной в 2022 году на цифровой платформе «ГосТех».

В «Личном кабинете» пользователи могут подать заявления об аренде земельных участков, подписывать и направлять на регистрацию договоры аренды и купли-продажи, соглашения об установлении сервитутов. Кроме того, новый сервис позволяет в режиме онлайн получать информацию о текущих начислениях по заключенным договорам, вести взаиморасчеты и реагировать на наиболее востребованные запросы арендаторов с обменом юридически значимыми сообщениями.

«Мы переводим взаимодействие с ПАО «Россети» в цифру и поднимаем его на новый качественный уровень. Повысится эффективность использования федерального имущества, сократятся сроки, а сама процедура станет максимально прозрачной», – отметил Вадим Яковенко.