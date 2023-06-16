Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве по развитию инфраструктуры для электротранспорта. Стороны договорились о совместной проработке инвестиционных проектов, координации и оптимизации процесса технологического присоединения зарядных станций к сетям.

Для реализации соглашения будет создана специальная рабочая группа. «Россети» и Санкт-Петербург определят единые подходы к развитию инфраструктуры для электротранспорта, будут взаимодействовать по вопросам, связанным с совершенствованием регулирования в данной сфере. Также документ предусматривает сотрудничество в планировании развития сетевой инфраструктуры для обеспечения работы зарядных станций.

«В прошлом году Петербург был включен в перечень пилотных территорий и дорог федерального значения для создания зарядной инфраструктуры для электрического автомобильного транспорта. До конца 2024 года нам предстоит практически вдвое увеличить количество зарядных станций для электромобилей. «Россети» – ключевой партнер Санкт-Петербурга в этой сфере», – подчеркнул Александр Беглов.

«Санкт-Петербург уделяет особое внимание развитию «зеленого» транспорта, планирует стать одним из крупнейших в России центров производства электромобилей для розничного рынка и коммерческих перевозок. Это ставит перед энергетиками важные задачи по строительству собственной инфраструктуры и электроснабжению зарядных станций клиентов. Мы активно работаем в этих направлениях, проекты уже доказали свою востребованность. Подписанное соглашение позволит масштабировать накопленный опыт», – отметил Андрей Рюмин.

Сегодня в Северной столице работает свыше 100 зарядных станций для электромобилей, из которых почти 50% принадлежит компании «Россети Ленэнерго». Всего сеть Группы «Россети» включает в себя более 300 электрических «заправок» в крупных городах и на ключевых магистралях, включая связывающую Москву и Санкт-Петербург скоростную автотрассу М-11 «Нева».