«Ростелеком» и правительство Пермского края заключили соглашение о сотрудничестве в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Документ на Петербургском международном экономическом форуме подписали вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков, генеральный директор «Ростелеком-Солар» Игорь Ляпунов и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В Пермском крае компания ведет целый ряд масштабных проектов в сфере цифровизации экономики. Так, в 2022 году «Ростелеком» внедрил в Прикамье интеллектуальную платформу видеонаблюдения. Сегодня она отслеживает потоковое видео с 2 000 камер Пермского края. В регионе также активно реализуется второй этап проекта «Устранение цифрового неравенства»: с начала 2021 года связисты построили в населенных пунктах Прикамья 66 базовых станций. Благодаря этому почти 20 000 жителей отдаленных сел и деревень пользуются быстрым мобильным интернетом и качественной сотовой связью стандартов LTE/4G.

В планы соглашения до 2030 года входят задачи по реализации стратегии цифровой трансформации Пермского края, обеспечению доступности услуг связи в населенных пунктах, вдоль автомобильных дорог общего пользования; внедрению технологий «Безопасный город», поддержке и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, строительству центров обработки данных. Отдельным блоком выделена выработка и реализация мер по обеспечению информационной безопасности в Пермском крае: по данным «Ростелеком-Солар» в 2022 году Уральский федеральный округ вошел в тройку самых атакуемых с помощью DDoS регионов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул, что обеспечение жителей Прикамья доступом к современным цифровым услугам является для людей жизненной необходимостью.

«Рассчитываем, что развитие сотрудничества с операторами, помимо решения вопроса развития современной телекоммуникационной инфраструктуры в территориях края, также даст новый импульс для развития цифровых и информационных услуг. Партнерство будет способствовать ускорению внедрению цифровых технологий на транспорте, в образовании, строительстве, лесном и сельском хозяйстве, а также в сфере государственного управления и бизнеса. Это будет способствовать повышению качества жизни и улучшению инвестиционного климата в регионе», — отметил Дмитрий Махонин.

«”Ростелеком” остается надежным цифровым партнером для бизнеса и государства. Соглашение о сотрудничестве с правительством Пермского края открывает дополнительные возможности для реализации ключевых инициатив властей и поддержки пермского бизнеса. Объединив усилия, мы сможем успешно развивать информационную и телекоммуникационную инфраструктуру региона, в том числе

в части строительства сетей связи и центров обработки данных. Особо отмечу, что одна из задач нашего партнерства — обеспечить эффективный переход предприятий региона на отечественные ИТ-решения», — отметил Валерий Ермаков, вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

Также в рамках соглашения «Ростелеком» готов предоставить для проведения соревнований по кибербезопасности в Пермском крае свой киберполигон. Это программно-аппаратный комплекс, который позволяет имитировать различные виды кибератак и тестировать методы и технологии защиты. Соревнования планируется провести осенью 2023 года. Участники должны будут решить задачи по защите виртуальных предприятий от кибератак, проверить уровень защищенности информационных систем и сетей.

«“Ростелеком” уделяет большое внимание вопросам обеспечения информационной безопасности на предприятиях, в том числе в Прикамье. В настоящий момент компания ведет подготовку к вводу в эксплуатацию комплексной системы защиты информации, которая обеспечит безопасность корпоративных пользователей при работе в интернете и с электронной почтой. Цифровые технологии должны быть не только доступными и удобными, но и безопасными: для обычных пользователей, для бизнеса и государства. Именно поэтому противодействие киберугрозам и наращивание компетенций в области информационной безопасности — одно из приоритетных направлений для “Ростелекома” сегодня», — прокомментировал Игорь Ляпунов, генеральный директор «Ростелеком-Солар».

ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.

Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 11 млн пользователей, из них 6,4 млн — IPTV. Компания развивает видеосервис Wink, который входит в топ-3 крупнейших российских онлайн-кинотеатров.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.