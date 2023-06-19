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В разделе электронных каталогов «Москабельмет» появился «АЛЬМАНАХ проектировщика: высокомодульная этиленропиленовая резина (HEPR)». Это новый, максимально подробный каталог кабелей с изоляцией из высокомодульной этиленропиленовой резины, с дополнительной информацией, необходимой для их выбора и правильного монтажа и эксплуатации.
Справочник неслучайно называется альманахом — в нем почти 700 страниц! Это еще больше, чем в предыдущем подробном каталоге. В него вошли кабели силовые и контрольные в холодостойком исполнении, силовые кабели с жилой из алюминиевого сплава, с броней из гофрированной алюминиевой оболочки, для применения во взрывоопасных средах и другие.
Продукция, представленная в «Альманахе», предназначена для применения:
Каталог содержит максимально подробную, исчерпывающую информацию по всем видам включенных в документ кабелей. Информация хорошо структурирована, представлена в таблицах, инфографике, списках; наглядно показана конструкция отдельных видов кабелей. Также «Альманах» включает в себя нормативную документацию на представленные в нем кабели, в том числе сертификаты и патенты. Напомним, что количество всех изобретений и полезных моделей ГК «Москабельмет», защищенных патентами, еще прошлым летом превысило 50.
Важной частью каталога являются рекомендации по прокладке кабелей, испытаниям и монтажу, полезная информация о транспортировании, хранении и намотке, а также данные о кабельных муфтах отечественного производства «The MyFTA» от компании «РИКА Групп», с которой «Москабельмет» продвигает культуру грамотного монтажа.
Пользователи каталога могут ознакомиться со свойства и преимуществами этиленропиленовой резины: такими как стойкость к ультрафиолету, способность сохранять механические свойства в широком температурном диапазоне, в том числе при низких температурах, прочность при разрыве.
И, конечно, документ содержит самые важные и показательные факты об истории предприятия, которому на днях исполнилось 128 лет.
«Альманах проектировщика: высокомодульная этиленропиленовая резина (HEPR)», предназначенный для клиентов «Москабельмет», инженеров и проектировщиков кабельных линий, доступен для просмотра и скачивания здесь.
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