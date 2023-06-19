Итоги международной выставки "Электро-2023"

С 6 по 9 июня 2023 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 31-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2023» – один из ведущих выставочных проектов АО «Экспоцентр», проводимых под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.

«Электро-2023» прошла успешно и вновь подтвердила лидерство в своей отрасли. За 4 дня работы выставку посетило более 10 тысяч специалистов из 83 регионов РФ и 29 зарубежных стран.

Выставка «Электро-2023» привлекла внимание разработчиков, представителей власти, руководителей компаний для ознакомления с новинками и актуальными трендами рынка электротехники, проведения деловых переговоров и заключения выгодных контрактов.

ЭКСПОЗИЦИЯ

Экспозиция «Электро-2023» по сравнению с прошлым годом увеличилась в два раза по площади и количеству экспонентов. В этом году продукцию электротехнической индустрии продемонстрировали 336 компаний из 8 стран: Германии, Испании, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Республики Молдова, России, Турции.

Площадь выставки составила 5 778 кв. м нетто и 17 120 кв. м брутто.

Две трети компаний-экспонентов представили российскую электротехническую отрасль.

Выросло участие регионов в выставке. Региональные экспозиции на «Электро-2023» показали Белгородская, Владимирская, Калужская, Кировская, Омская, Рязанская области, Чувашская Республика.

Среди российских компаний – «ИЭК», «РТК-Электро-М», ТДМ «Электрик», «Элком», «Энергосистема», «Электрощит», РЗКК, «Электроизолит», «Элинар», «Промэнерго», «Преора», «Пандора Лед», «Ункомтех» и другие.

Увеличилось количество представленных компаний из Турции и Китая, которые представили национальные экспозиции. Это, безусловно, будет способствовать углублению международной промышленной кооперации с этими странами.

Среди зарубежных экспонентов – Maxge, Acrel, Finder, Ortea, RTR Energy, Orbis, Кентауский трансформаторный завод, Federal Elektrik, МЭТЗ им. Козлова и другие.

Выставка представила современное оборудование и актуальные технологические решения для электротехнической индустрии, в том числе с учетом активно идущего импортозамещения.

Тематические разделы отразили передовые технологические тренды, начиная от электроснабжения, высоковольтного, низковольтного оборудования и светотехники, кабельно-проводниковой продукции до электромонтажных, электроустановочных изделий, приборов учета и контроля, автоматизации зданий и сооружений, энергоэффективности, промышленной автоматизации и диспетчеризации.

Многие образцы были представлены рынку впервые. С новинками компаний можно ознакомиться по ссылке .

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

День Производителя открыл деловую программу выставки «Электро-2023» . Вопросам импортозамещения и локализации производства в электротехнической отрасли была посвящена работа тренд-зоны «Переходи на наше», где демонстрировались образцы отечественного оборудования, являющиеся аналогами подсанкционной электротехники, и импортозамещающие решения.

Участники дискуссии «Риски и возможности отечественного производства в актуальных условиях», которую провели представители Корпорации МСП, рассказали об основных направлениях деятельности федерального института поддержки малого и среднего предпринимательства, о программах, которые реализует Корпорация, а также о конкретной практике работы с заказчиками.

На конференции «Перспективные проекты и направления развития электрических машин и изоляционных материалов в условиях современных вызовов» обсуждались различные аспекты импортозамещения, а также вопросы инновационной деятельности российских участников рынка электрических машин и изоляционных материалов.

Отраслевые специалисты приняли участие в нетворкинге на тему «Нестандартные решения по сертификации: новые возможности для электротехнического бизнеса».

Деловая программа первого дня работы завершилась награждением победителей XI ежегодного конкурса «ЭлектроРеклама-2023». В мероприятии участвовало более 100 компаний со всей страны, работающих в электротехнической, светотехнической, энергетической и кабельных отраслях. Проекты конкурсантов были заявлены в восьми номинациях.

Холдинг ERSO занял первое место в номинации «печатная продукция». Кроме того, холдингу по итогам всех набранных баллов удалось завоевать высшую награду конкурса – Гран-при, став, таким образом, абсолютным победителем «Электрорекламы-2023».

Главным событием Дня Заказчика стал Центр закупок. Представителям системообразующих компаний ПАО «Интер РАО», ООО «Сибирская генерирующая компания», Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», ООО «Лукойл-Энергосети», АО «Атомэнергоремонт», АО «Зарубежнефть» и многих других были сделаны предложения от производителей электротехнической продукции.

Живой интерес вызвала тест-сессия «Эффективные закупки». По мнению спикеров, роль закупок, как общей цепочки поставок, очень важна. Тренды ожиданий топ-менеджеров от закупок остаются неизменными. Это снижение затрат, упрощение процессов, экономия времени, гибкость, инновации, быстрота реагирования, помощь компании в росте выручки, снижение рисков и социальная ответственность. Тренды, которые сложились на рынке, нацелены на замещение конкретных позиций, что ограничивает возможности поиска поставщиков.

Внимание слушателей привлекли доклады в рамках конференций «Технологическая независимость в новых реалиях» и «Электроснабжение промышленных, гражданских и жилых объектов».

На площадке деловой программы выставки прошли встречи заказчиков и поставщиков в формате speed-dating.

Лучшие заказчики электротехнического оборудования, представленного участниками выставки, стали лауреатами премии «Лидер закупок. ЭЛЕКТРО». Победители были отмечены наградами.

Завершил деловую программу День Проектировщика . который включил ряд мероприятий, посвященных вопросам проектирования различного электрооборудования.

Проведение квеста «Есть контакт!» позволило ознакомиться с новинками электромонтажных изделий и инструментов, представленных в экспозиции. Участники квеста смогли собственноручно испытать оборудование от ведущих компаний-производителей, напрямую пообщаться с их представителями и получить в качестве бонуса ценные призы.

Внимание слушателей привлек хакатон «Выбор оптимального оборудования для электропроекта в условиях масштабной переориентации российского рынка». Доклады были посвящены успешной локализации производства мирового уровня в России. По словам руководителя группы по работе с проектными институтами компании Systeme Electric Андрея Мурылёва, компания занимается производством своего собственного оборудования из российского сырья под маркой Systeme Electric. В год продается порядка 300 млн. электроустановочных изделий. В составе Systeme Electric работает Центр инноваций, который занимается разработкой, интеграцией SCADA-систем, различных софт- и цифровых двойников для автоматизации инженерных систем зданий, центров обработки данных, различных промышленных производств.

О работе с BIM-технологиями рассказали участники технической сессии «Цифровое проектирование: программные решения инженерных задач», посвященной современным отечественным технологиям информационного проектирования систем электроснабжения.

Большую аудиторию слушателей собрали интересные мастер-классы практического монтажа электрооборудования в частных домах.

Участники выставки отметили, что «Электро» – интересное отраслевое мероприятие, доказавшее свою жизнеспособность. Выставка не только наглядно продемонстрировала разработки нового оборудования и успехи отечественной электротехнической отрасли, но и дала компаниям возможность для создания новых технологических решений и воплощения самых инновационных идей.

АО «CИСТЭМ ЭЛЕКТРИК» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) выступил генеральным спонсором выставки «Электро-2023».

Ждем вас на выставке «Электро-2024», которая состоится с 4 по 7 июня 2024 года в ЦВК «Экспоцентр».