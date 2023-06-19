Итоги международной выставки "Электро-2023"

Битва электриков по международным правилам в МЭИ
С 6 по 9 июня 2023 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 31-я международная выставка «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2023» – один из ведущих выставочных проектов АО «Экспоцентр», проводимых под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ.
«Электро-2023» прошла успешно и вновь подтвердила лидерство в своей отрасли. За 4 дня работы выставку посетило более 10 тысяч специалистов из 83 регионов РФ и 29 зарубежных стран.
Выставка «Электро-2023» привлекла внимание разработчиков, представителей власти, руководителей компаний для ознакомления с новинками и актуальными трендами рынка электротехники, проведения деловых переговоров и заключения выгодных контрактов.
Экспозиция «Электро-2023» по сравнению с прошлым годом увеличилась в два раза по площади и количеству экспонентов. В этом году продукцию электротехнической индустрии продемонстрировали 336 компаний из 8 стран: Германии, Испании, Казахстана, Китая, Республики Беларусь, Республики Молдова, России, Турции.
Площадь выставки составила 5 778 кв. м нетто и 17 120 кв. м брутто.
Две трети компаний-экспонентов представили российскую электротехническую отрасль.
Выросло участие регионов в выставке. Региональные экспозиции на «Электро-2023» показали Белгородская, Владимирская, Калужская, Кировская, Омская, Рязанская области, Чувашская Республика.
Среди российских компаний – «ИЭК», «РТК-Электро-М», ТДМ «Электрик», «Элком», «Энергосистема», «Электрощит», РЗКК, «Электроизолит», «Элинар», «Промэнерго», «Преора», «Пандора Лед», «Ункомтех» и другие.
Увеличилось количество представленных компаний из Турции и Китая, которые представили национальные экспозиции. Это, безусловно, будет способствовать углублению международной промышленной кооперации с этими странами.
Среди зарубежных экспонентов – Maxge, Acrel, Finder, Ortea, RTR Energy, Orbis, Кентауский трансформаторный завод, Federal Elektrik, МЭТЗ им. Козлова и другие.
Выставка представила современное оборудование и актуальные технологические решения для электротехнической индустрии, в том числе с учетом активно идущего импортозамещения.
Тематические разделы отразили передовые технологические тренды, начиная от электроснабжения, высоковольтного, низковольтного оборудования и светотехники, кабельно-проводниковой продукции до электромонтажных, электроустановочных изделий, приборов учета и контроля, автоматизации зданий и сооружений, энергоэффективности, промышленной автоматизации и диспетчеризации.
Многие образцы были представлены рынку впервые. С новинками компаний можно ознакомиться по ссылке.
День Производителя открыл деловую программу выставки «Электро-2023». Вопросам импортозамещения и локализации производства в электротехнической отрасли была посвящена работа тренд-зоны «Переходи на наше», где демонстрировались образцы отечественного оборудования, являющиеся аналогами подсанкционной электротехники, и импортозамещающие решения.
Участники дискуссии «Риски и возможности отечественного производства в актуальных условиях», которую провели представители Корпорации МСП, рассказали об основных направлениях деятельности федерального института поддержки малого и среднего предпринимательства, о программах, которые реализует Корпорация, а также о конкретной практике работы с заказчиками.
На конференции «Перспективные проекты и направления развития электрических машин и изоляционных материалов в условиях современных вызовов» обсуждались различные аспекты импортозамещения, а также вопросы инновационной деятельности российских участников рынка электрических машин и изоляционных материалов.
Отраслевые специалисты приняли участие в нетворкинге на тему «Нестандартные решения по сертификации: новые возможности для электротехнического бизнеса».
Деловая программа первого дня работы завершилась награждением победителей XI ежегодного конкурса «ЭлектроРеклама-2023». В мероприятии участвовало более 100 компаний со всей страны, работающих в электротехнической, светотехнической, энергетической и кабельных отраслях. Проекты конкурсантов были заявлены в восьми номинациях.
Холдинг ERSO занял первое место в номинации «печатная продукция». Кроме того, холдингу по итогам всех набранных баллов удалось завоевать высшую награду конкурса – Гран-при, став, таким образом, абсолютным победителем «Электрорекламы-2023».
Главным событием Дня Заказчика стал Центр закупок. Представителям системообразующих компаний ПАО «Интер РАО», ООО «Сибирская генерирующая компания», Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД», ООО «Лукойл-Энергосети», АО «Атомэнергоремонт», АО «Зарубежнефть» и многих других были сделаны предложения от производителей электротехнической продукции.
Живой интерес вызвала тест-сессия «Эффективные закупки». По мнению спикеров, роль закупок, как общей цепочки поставок, очень важна. Тренды ожиданий топ-менеджеров от закупок остаются неизменными. Это снижение затрат, упрощение процессов, экономия времени, гибкость, инновации, быстрота реагирования, помощь компании в росте выручки, снижение рисков и социальная ответственность. Тренды, которые сложились на рынке, нацелены на замещение конкретных позиций, что ограничивает возможности поиска поставщиков.
Внимание слушателей привлекли доклады в рамках конференций «Технологическая независимость в новых реалиях» и «Электроснабжение промышленных, гражданских и жилых объектов».
На площадке деловой программы выставки прошли встречи заказчиков и поставщиков в формате speed-dating.
Лучшие заказчики электротехнического оборудования, представленного участниками выставки, стали лауреатами премии «Лидер закупок. ЭЛЕКТРО». Победители были отмечены наградами.
Завершил деловую программу День Проектировщика. который включил ряд мероприятий, посвященных вопросам проектирования различного электрооборудования.
Проведение квеста «Есть контакт!» позволило ознакомиться с новинками электромонтажных изделий и инструментов, представленных в экспозиции. Участники квеста смогли собственноручно испытать оборудование от ведущих компаний-производителей, напрямую пообщаться с их представителями и получить в качестве бонуса ценные призы.
Внимание слушателей привлек хакатон «Выбор оптимального оборудования для электропроекта в условиях масштабной переориентации российского рынка». Доклады были посвящены успешной локализации производства мирового уровня в России. По словам руководителя группы по работе с проектными институтами компании Systeme Electric Андрея Мурылёва, компания занимается производством своего собственного оборудования из российского сырья под маркой Systeme Electric. В год продается порядка 300 млн. электроустановочных изделий. В составе Systeme Electric работает Центр инноваций, который занимается разработкой, интеграцией SCADA-систем, различных софт- и цифровых двойников для автоматизации инженерных систем зданий, центров обработки данных, различных промышленных производств.
О работе с BIM-технологиями рассказали участники технической сессии «Цифровое проектирование: программные решения инженерных задач», посвященной современным отечественным технологиям информационного проектирования систем электроснабжения.
Большую аудиторию слушателей собрали интересные мастер-классы практического монтажа электрооборудования в частных домах.
Участники выставки отметили, что «Электро» – интересное отраслевое мероприятие, доказавшее свою жизнеспособность. Выставка не только наглядно продемонстрировала разработки нового оборудования и успехи отечественной электротехнической отрасли, но и дала компаниям возможность для создания новых технологических решений и воплощения самых инновационных идей.
АО «CИСТЭМ ЭЛЕКТРИК» (Systeme Electric, ранее Schneider Electric в России) выступил генеральным спонсором выставки «Электро-2023».
Ждем вас на выставке «Электро-2024», которая состоится с 4 по 7 июня 2024 года в ЦВК «Экспоцентр».
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