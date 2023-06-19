 

На выставке МВМС-2023 будут представлены радиочастотные и судовые кабели СПЕЦКАБЕЛЯ

19 июня 2023, 16:00 694 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
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Кабельный завод «Спецкабель» 21–25 июня примет участие в Международном военно-морском салоне «МВМС-2023», где представит свою продукцию для военно-морской техники (стенд №2Е2-4):

  • судовые кабели различного назначения;
  • кабели герметизированные;
  • кабели передачи данных;
  • радиочастотные кабели;
  • оптические кабельные сборки;
  • коаксиальные кабельные сборки и другие.

Предприятие также организует конференцию в рамках деловой программы МВМС-2023 – об особенностях кабельных изделий, применяемых в морской технике. На ней будут продемонстрированы решения «Спецкабеля» для судостроения и кораблестроения. Для участия в конференции, которая пройдет 22 июня в 10:00 в конференц-зале им. адмирала С. К. Грейга, требуется предварительная регистрация: https://forms.gle/HvPPxXkxr4uizd9S7

Международный военно-морской салон «МВМС-2023» – это важное событие для военно-морского флота, организованное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Мероприятие традиционно охватывает темы кораблестроения и судостроения, морской авиации, оружия и вооружения, систем боевого управления, навигации и связи.

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, МВМС
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.85

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