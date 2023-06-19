Кабельный завод «Спецкабель» 21–25 июня примет участие в Международном военно-морском салоне «МВМС-2023», где представит свою продукцию для военно-морской техники (стенд №2Е2-4):

судовые кабели различного назначения;

кабели герметизированные;

кабели передачи данных;

радиочастотные кабели;

оптические кабельные сборки;

коаксиальные кабельные сборки и другие.

Предприятие также организует конференцию в рамках деловой программы МВМС-2023 – об особенностях кабельных изделий, применяемых в морской технике. На ней будут продемонстрированы решения «Спецкабеля» для судостроения и кораблестроения. Для участия в конференции, которая пройдет 22 июня в 10:00 в конференц-зале им. адмирала С. К. Грейга, требуется предварительная регистрация: https://forms.gle/HvPPxXkxr4uizd9S7

Международный военно-морской салон «МВМС-2023» – это важное событие для военно-морского флота, организованное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Мероприятие традиционно охватывает темы кораблестроения и судостроения, морской авиации, оружия и вооружения, систем боевого управления, навигации и связи.