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19 июня 2023, 12:24 902 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: RusCable.Ru
Авторы и источники / Правообладателям

Вышел 316 номер журнала RusCable Insider!

На обложке – «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

  • «Энергия нефтедобычи»: RusCable.Ru в рамках проекта «Энергия нефтедобычи» провел один день на заводе «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», чтобы разобраться во всех нюансах производства нефтепогружного кабеля.
  • «Москабельмет» отмечает день рождения. Самому первому отечественному кабельному предприятию, основанному еще в XIX веке, исполнилось 128 лет!
  • «Кабельный движ» - в Москве состоялась тусовка топовых монтажников в рамках авторского мастер-класса от Татьяны Миллер. В специальном материале RusCable Insider – непредвзятое мнение профессионалов, новое восприятие кабеля и лучшие образцы кабельной продукции.
  • Уникальная точка контакта – открытый чемпионат электриков. Новые возможности для общения со студентами и экспертами рынка.
  • Правила энергосбережения и техника безопасности от «Россети Волга».
  • Аналитический обзор кабельного рынка, нанотехнологии в кабельной отрасли и другие эксклюзивные материалы, доступные по подписке Плюс!
  • На задней обложке - КЗ "Цветлит"

Читайте главные новости и события рынка кабеля, энергетики и электротехники в свежем выпуске журнала!

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №316 от 19 июня 2023 года

Смотрите также свежий выпуск еженедельного стриминг-шоу RusCable Live!

 

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Метки: RUSCABLE INSIDER, ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, МКМ, УНКОМТЕХ, ЦВЕТЛИТ, КАБЕЛЬСТРОЙСЕРВИС
Отрасль: Кабельная промышленность 

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