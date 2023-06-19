«Энергия нефтедобычи»: RusCable.Ru в рамках проекта «Энергия нефтедобычи» провел один день на заводе «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», чтобы разобраться во всех нюансах производства нефтепогружного кабеля.
«Москабельмет» отмечает день рождения. Самому первому отечественному кабельному предприятию, основанному еще в XIX веке, исполнилось 128 лет!
«Кабельный движ» - в Москве состоялась тусовка топовых монтажников в рамках авторского мастер-класса от Татьяны Миллер. В специальном материале RusCable Insider – непредвзятое мнение профессионалов, новое восприятие кабеля и лучшие образцы кабельной продукции.
Уникальная точка контакта – открытый чемпионат электриков. Новые возможности для общения со студентами и экспертами рынка.
Правила энергосбережения и техника безопасности от «Россети Волга».
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