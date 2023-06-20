Итоги работы ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум, проходивший 14–17 июня в культурной столице России, завершил свою работу.

Основное внимание на Форуме было уделено развитию деловых связей и расширению контактов с торговыми партнерами из стран СНГ, арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки, которые позволяют России демонстрировать экономическую стабильность под давлением колоссальных санкций. Участники ПМЭФ-2023 приступили к формированию нового пространства доверия, основанного на принципах равноправного торгового партнерства.

Форум ясно показал, что сформировался новый блок из стремящихся к суверенитету стран, готовых наводить мосты взаимопонимания и сотрудничества по всему миру. Главным ожиданием от ПМЭФ-2023 стало обозначение вектора международных, государственных, экономических и социальных задач на перспективу.

Как отметил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков: «За 26 лет своего существования Петербургский международный экономический форум оформился в полноценный институт национального развития. Показатели участия и интерес к Форуму вышли на доковидный уровень. Это говорит о том, что международная деловая активность восстанавливается. За четыре дня в мероприятиях ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах приняли участие более 17 000 участников из 130 стран мира».

Почетный статус страны-гостя в этом году принадлежал Объединенным Арабским Эмиратам, чью делегацию возглавил президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

В Санкт-Петербург приехали также президент Алжирской Народной Демократической Республики, президент Республики Армения, президент Южной Осетии, премьер-министр Республики Куба, более 150 высокопоставленных официальных лиц – руководители международных организаций и объединений, иностранные министры, главы дипломатических представительств.

Наиболее многочисленными стали делегации ОАЭ, Китая, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и США. В работе Форума приняли участие более 6000 представителей российского и иностранного бизнеса из более чем 3000 компаний из 75 стран и территорий.

Мероприятия Форума освещали почти 4 000 представителей СМИ из России и зарубежных стран.

Соглашения

На площадке Форума было подписано более 900 соглашений на общую сумму 3 трлн 860 млрд рублей (включая 43 соглашения с представителями иностранных компаний, в том числе два – с Италией и Испанией. Учтены соглашения, сумма которых не является коммерческой тайной). В тройку лидеров среди субъектов России по сумме заключенных соглашений вошли Ленинградская область (30 соглашений на сумму более 900 млрд рублей), Санкт-Петербург (более 50 соглашений на сумму 414 млрд рублей) и Краснодарский край (24 соглашения на сумму 331 млрд рублей). Наибольшее количество соглашений подписано в сфере промышленности и строительства (206), социально-экономического развития регионов (185) и международного и межрегионального сотрудничества (85).

Наиболее крупные соглашения:

Ленинградская область и АО «Русский Алюминий Менеджмент» (РУСАЛ) подписали соглашение на сумму 400 млрд рублей по строительству глиноземного завода и развитию портовой инфраструктуры для обеспечения сырьем промышленных предприятий России. Компания планирует построить четыре технологические нитки глиноземного производства на участке 1 тыс. га в Ломоносовском районе и портовую инфраструктуру в Усть-Луге. Планируется создать 7,5 тыс. рабочих мест;

Ленинградская область и ПАО ГК «Самолет» подписали соглашение о сотрудничестве на 323,2 млрд рублей. Документ предполагает строительство на территории региона (в Лаголове, Новоселках и Романовке) 2,26 млн кв. м жилья в ближайшие 11 лет. Кроме этого, до 2034 года девелопер построит 13 детских садов на 3385 мест и 8 школ на 8295 мест, а также объекты инженерной и дорожной инфраструктуры. Также соглашение предполагает, что «Самолет» примет участие в проектах, направленных на решение проблем обманутых дольщиков на территории Ленобласти, направив на эти цели 1,6 млрд рублей;

Санкт-Петербург и Банк ВТБ подписали соглашение о намерениях по строительству трассы М-7 на сумму 300 млрд рублей. Проект также планируется реализовать в рамках государственно-частного партнерства. Это будет автомагистраль непрерывного движения от Шпалерной улицы до Выборгского шоссе с мостом через Неву в створе Арсенальной улицы. Она станет дублером Большого Сампсониевского проспекта и проспекта Энгельса, позволит вывести значительный поток транспорта с перегруженных улиц;

Ростовская область и «ЮгСтройИнвест-Дон» заключили соглашение по строительству жилого квартала в Ростове-на-Дону на 132 млрд рублей. На территории общей площадью 367,86 га будут построены 1,513 млн кв. м жилья и объекты социальной инфраструктуры. К настоящему времени разработан проект планировки и межевания территории будущего жилого квартала. Квартал будет располагаться на территории старого аэропорта Ростова-на-Дону, закрытого в 2018 году;

РНКБ и ООО «СКГ „Парк“» подписали меморандум о создании масштабного всесезонного объекта туристической инфраструктуры в Крыму на сумму 120 млрд рублей. Строительство будет осуществляться в рамках федеральной программы «Комплексное развитие территорий». «Крым Наш парк» займет площадь около 200 га и будет расположен на равном удалении от Симферополя и Севастополя, примыкая к трассе федерального значения «Таврида». Объем инвестиций первой очереди строительства составит около 40 миллиардов рублей. Первую очередь проекта планируется завершить к концу 2026 г.;

Нижегородская область и АО «Молочный лекарь» подписали соглашение по строительству комплекса по производству и глубокой переработке молока в Нижегородской области на сумму 120 млрд рублей. Комплекс сможет перерабатывать до 670 тыс. тонн молока в год. Производимая продукция: лактоферрин, лактопероксидаза, сывороточный протеин, прочая молочная продукция – сливочное масло, сыр, сливки и т.д. Ввод производства в эксплуатацию позволит создать свыше 1500 новых рабочих мест;

Республика Крым, банк РНКБ и компания «АйСи инвест» заключили соглашение о реализации инвестиционного проекта по созданию масштабного объекта туристической инфраструктуры на территории около 100 га в Ленинском районе Республики Крым на сумму 110 млрд рублей. Ежегодные налоговые отчисления при полной реализации проекта составят 3 млрд рублей.

Пленарное заседание

Главное событие Форума – пленарное заседание – по традиции состоялось с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Глава Российского государства уделил внимание вопросам экономики, специальной военной операции и агрессивным действиям Запада.

Владимир Путин констатировал: «Неоколониальная международная система прекратила существование, а многополярный мировой порядок, напротив, укрепляется». Он отметил заметный прогресс в использовании национальных валют во внешней торговле. «Сегодня около 90 процентов расчетов со странами Евразийского экономического союза у нас идут в рублях, более 80 процентов расчётов с Китаем – в рублях и юанях. Активно развиваем торговлю в национальных валютах и с другими государствами. В приоритете – ближайшие соседи, а также страны БРИКС и ШОС», - подчеркнул Президент России.

Владимир Путин подтвердил курс на открытость экономики: «Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции. Наоборот, расширили контакты с надежными, ответственными партнерами в странах и регионах, которые сегодня выступают локомотивами, драйверами мировой экономики».

В пленарном заседании Форума также принял участие Президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун, который в своем приветствии заявил, что мир столкнулся с новой необъявленной экономической войной, и призвал «не политизировать экономику». Президент Алжира поделился своим видением роли России в мире и на Африканском континенте.

ПМЭФ-2023 – это Форум победителей

В соответствии с главной темой Форума – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений» – вектор дискуссий был направлен на объединительную повестку дня.

Многочисленные обсуждения прошли в рамках пяти тематических блоков: «Мировая экономика в эпоху глобального перелома», «Российская экономика: от адаптации к росту», «Выстраивая технологический суверенитет», «Народосбережение и качество жизни – основной приоритет», «Рынок труда: ответ на новые вызовы».

Эксперты констатировали, что новый мировой порядок и новая мировая экономика открывают для России новые стратегические возможности делового партнерства, а не конкуренции.

«Россия выступила центром формирования нового мирового порядка, образовав его с партнерами по ШОС, БРИКС, ЕАЭС. Развивается партнерство со странами АСЕАН. В БРИКС высказывают желание вступить 30 новых стран, в ШОС партнерами по факту хотят стать столько же. Постоянно растет число стран-наблюдателей ЕАЭС. Африканские государства серьезно заинтересованы в сотрудничестве. Расширяется взаимодействие с арабскими странами», – подчеркнул на итоговой пресс-конференции ПМЭФ-2023 советник Президента России Антон Кобяков.

Практически треть всех дискуссий касалась вопросов российской экономики – обеспечения ее устойчивости, совершенствования госуправления, социальной поддержки населения, развития отечественного флота, формирования благоприятного делового и инвестиционного климата, донастройки налоговой системы через обратную связь, суверенного развития российского банкинга и т.д. На сессии «Горизонт-2040» были представлены сценарии и тренды развития России в общемировом контексте до 2040 года. Форум высветил весь потенциал отечественных компаний в различных областях экономики.

Российская экономика успешно отразила натиск глобальных западных санкций, и российский бизнес прекрасно справляется без бывших «западных партнеров». При этом больше половины иностранных компаний остались в России и продолжают свою экономическую деятельность.

Президент американской торговой палаты в России Роберт Эйджи отметил, что в нашей стране остались дружественные американские компании, причем 35% из них заявили о расширении деятельности.

Санкции сыграли не только негативную, но и позитивную роль: благодаря им идет процесс «исцеления и очищения» экономики, выработки «антител». Эксперты считают, что в этом году Россию ждет экономический рост, а оптимисты предсказывают рост в 5%.

Существенный вклад в будущий экономический рост способны обеспечить оборонная и обрабатывающая промышленность, машиностроение, АПК. Одним из локомотивов экономического роста является строительство, в частности масштабное восстановление «новых» российских регионов. Необходим план «больших строек» и принципиально иное стратегическое цифровое управление в области миграционной политики (программа адаптации и языковой культуры для мигрантов) под этот план.

На Форуме в рамках деловой программы, на отраслевых и тематических площадках состоялось свыше 200 мероприятий. В течение четырех дней более 1500 модераторов, экспертов и докладчиков, в том числе иностранных спикеров, выступили по вопросам социально-экономического развития, экологии, здравоохранения, транспорта, культуры и туризма, образования и науки.

ТРЕНДЫ ПМЭФ

Деглобализация

В условиях геополитической нестабильности мировая экономика стремится хеджировать риски – становится более блоковой, замыкается по национальным и союзническим контурам.

По мнению экспертов, с начала 90-х гг. США «растянули мыльный пузырь» глобальной экономики на весь земной шар, а теперь он лопнул: переформатирование глобальной экономики – болезненный процесс, рвутся связи. Сохранить старый, выстроившийся за 30 лет после тектонических изменений 1980–1990-х годов, миропорядок уже не получится: мир не готов к доминированию старых европейско-американских элит.

Суверенитет – привилегия сильных

Слово «суверенитет» стало ключевым в деловой повестке программы. Эксперты осветили вопросы глобального, военного, продовольственного, энергетического, финансового, технологического, цифрового и культурного суверенитетов.

Уверенное преодоление кризисных условий подняло международный авторитет России, которая идет в авангарде изменений миропорядка и одна из первых начала борьбу за свой глобальный суверенитет.

Что касается военного, продовольственного и энергетического суверенитетов – у России они, безусловно, есть.

Народ, армия, а теперь еще и отечественный бизнес остаются едины, укрепляя военный суверенитет страны. Российский патриотический бизнес стремительно освобождается от зависимости и влияния западных колониальных акционеров.

Суверенная, мобилизационная экономика, которую провозгласил Президент России и которую строит страна, требует мощного ресурсного обеспечения. Участники дискуссий отметили, что теперь, воссоздавая авиационную отрасль, нам не придется вывозить алюминий, титановые сплавы, чтобы «продать на западной торговой площадке и рассовывать выручку по карманам западных акционеров и директоров». Создавая собственные индустрии, нам понадобятся и среднее профобразование, и высшее, и молодые города (впервые на ПМЭФ была представлена дискуссионная платформа «Росконгресс Урбан Хаб»), и современные средства коммуникации и производства. С нового учебного года каждый четверг во всех школах страны будут проходить профориентационные занятия, которые позволят рассказать о наиболее значимых отечественных производствах (на ПМЭФ был признан положительным опыт программы «Профессионалитет» по подготовке кадров по отраслевому принципу, а также система наставничества).

Россия находится в процессе обретения и финансового суверенитета. Те же геополитические процессы поставили под вопрос традиционные гаранты старой системы – бивалютную корзину и золотой стандарт. Нельзя, чтобы один блок государств контролировал денежные потоки в ущерб другим странам. Поэтому сейчас сильна тенденция к дедолларизации. Страны блока БРИКС уже заявляют о стремлении к созданию своей валюты.

Продолжается поиск способов обрести технологический суверенитет. Нет стран, которые в полной мере обладают этим суверенитетом. России необходимо в первую очередь заниматься своими технологиями, расширением производственных, технологических возможностей, иметь свои решения по критически важным направлениям.

Цифровой суверенитет: цифровая экономика стала важной составляющей общественно-политического устройства мира. Необходимо системное и последовательное развитие собственного цифрового пространства и технологий, а также регулятивная деятельность государства в диджитал-сфере, адаптация глобальных трендов и корпораций под суверенные нужды страны, а не наоборот.

Обеспечение культурного суверенитета России включено в число основных целей государственной политики в этой сфере. Такие понятия, как «историческая память», «культурное наследие», «творческие индустрии», активно обсуждались на сессиях Форума. Ярким событием ПМЭФ-2023 стал Международный фестиваль народов Севера «Душа России». Его дискуссионная и культурная программы входили в план председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. Фестиваль продемонстрировал многообразие культурного наследия северных народов России. Мероприятия фестиваля посетили свыше 5000 человек.

Народосбережение и рынок труда

В ходе дискуссий были расставлены социальные приоритеты во внутренней политике. Спикеры обсудили проблемы консолидации общественного сознания через призму традиционных ценностей. Они считают необходимым инвестировать в семью, а благополучная многодетная семья должна стать национальной идеей. Для полноценного формирования и развития личности человека необходимо качественное образование, здоровое питание, достойная медицина, высокая культура и возможность заниматься спортом. «Человек благополучный» – главная цель социальной политики и основной ресурс народосбережения и развития страны.

Обсуждения коснулись и ситуации на рынке труда – состояние трудового потенциала и механизмы его развития, в том числе проблемы ресоциализации ветеранов и новые горизонты применения женского труда в промышленности. Была обозначена необходимость активно инвестировать в профессиональное развитие человека. Молодежь – кадровый резерв российского бизнеса. На ПМЭФ были представлены социальные, образовательные, технологические и молодежные проекты и инициативы Фонда Росконгресс, призванные качественно изменить рынок труда – это образовательный проект «Школьный друг», инклюзивный проект «РК-Навыки», тренинговый центр и платформа «КЛЮЧ.PRO», сервис дополненной реальности MARMA, школа NFT BASE, интеллектуальная платформа профориентации, тестирования и трудоустройства молодых кадров «Потенциал страны». В работе Молодежного дня Форума приняли участие представители 200 высших учебных заведений России. Обсуждения вопросов молодежного предпринимательства, технологий и карьеры впервые транслировались в метавселенной «КоМета». Новейшие технологии обсуждались на юношеских секциях – Академия ПМЭФ и форум «ПМЭФ.Юниор».

17 июня в ООН Международная молодежная программа Friends for Leadership, созданная по итогам Всемирного фестиваля молодежи и студентов, прошедшего в Сочи в 2017 году, получила статус специального консультативного органа ЭКОСОС ООН.

Международное сотрудничество

Международную повестку на ПМЭФ-2023 определили бизнес-диалоги с такими странами, как Алжир, Бразилия, ЕАЭС – АСЕАН, Индия, Китай, Кыргызстан, Латинская Америка и ОАЭ (страна-гость).

Как никогда ярко на текущем Форуме была представлена ориентированность на азиатский рынок. Об этом говорили на сессиях, посвященных привлечению инвестиций с помощью исламского банкинга, развитию индустрии халяль-продуктов, индустрии платежных систем в Азии.

Зарубежные гости приняли активное участие и в профильных сессиях ПМЭФ, касающихся регионального сотрудничества. Они обсудили планы развития ШОС, международное сотрудничество в сфере финансов по линии БРИКС и развитие международного транспортного коридора «Север – Юг». Многие зарубежные спикеры из Китая, Таджикистана, Индии и других стран участвовали в мероприятиях в формате видеотрансляции.

Арктическая повестка

Масштабный блок обсуждений был посвящен развитию Арктики и Северного морского пути, что подчеркивает растущую глобальную и экономическую роль Арктического региона. Потенциал Дальнего Востока и Арктики был представлен на стенде «Арктика – территория диалога». Ведущие эксперты, представители крупнейших компаний, руководители федеральных и региональных органов власти обсудили широкий круг вопросов, связанных с привлечением в Арктику профессиональных кадров, развитием СМП, научным сотрудничеством, климатическими изменениями, энергетикой, туризмом, экологией. Одна из сессий была посвящена кинопроизводству. Участники рассказали, что за последние несколько лет именно кинопроизводство принесло в регион порядка 9 млрд рублей. Съемки фильмов способствуют притоку туристов и инвестиций, строительству инфраструктуры, а также сохранению биологических видов и культуры. Сейчас в Арктике ведутся масштабные съемки сериала «Челюскин» об освоении Северного морского пути.

В мае текущего года Россия успешно завершила двухгодичное председательство в Арктическом совете. В совместном заявлении, принятом на 13-й сессии Совета в Салехарде 11 мая, удалось добиться от партнеров подтверждения приверженности конструктивному сотрудничеству, стабильности и диалогу в Арктике.

Здоровье нации – самый важный экономический ресурс

Вопросы здоровья нации обсуждались в ходе многочисленных сессий Форума и тематических мероприятий. Это и вопросы лекарственной безопасности – доступность лекарственных препаратов, достижение финансовой устойчивости и технологической независимости фармацевтических производств, выполнение государственных гарантий по лекарственному обеспечению общества (на Российском фармацевтическом форуме «Лекарственная безопасность»), и активности проекта «Здоровое общество» с демонстрацией передовых научных и инновационных разработок в области медицины и фармацевтики. Перед участниками выступило около двухсот ведущих экспертов в области здравоохранения.

Важнейшим слагаемым в формуле «здоровье нации и благополучие человека» является физическая культура и спорт. Дискуссии о будущем спорта стали заметной темой всего Форума.

Спорт выдержал санкционное давление, ответив новаторскими суперформатами как в отечественных лидерских видах спорта, так и проектами – Игры Будущего, БРИКС, ДРУЖБЫ. Это стало возможным благодаря мощнейшей поддержке российского бизнеса, что и продемонстрировали спортивная и дискуссионная программы ПМЭФ. Минспорт России принял решение о проведении форума букмекеров, который станет площадкой для выработки государственной политики в этой области.

Как и во многих других сферах жизни, в спорте тоже необходимо сосуществование государственного и частного капиталов. Спорт – отличный маркетинговый инструмент – это неоспоримый факт. Это и отличный инструмент корпоративной политики. Более того, это потенциально отличный инструмент внутренней политики. Многие регионы обязаны учиться этому у крупного бизнеса. А успехи региональных спортивных коллективов должны отражаться в KPI губернаторских команд.

Программа спортивных мероприятий в этом году была значительно расширена и проведена на качественно новом уровне. Спортивные игры ПМЭФ прошли в двух городах по 18 видам спорта. На смену гала-матчу по хоккею пришел турнир четырех команд «Лига Ставок. Кубок Росконгресса». Кубок Росконгресса по футболу впервые прошел на «Газпром Арене». В программе дебютировали турнир по бадминтону «Энергия первых», заплыв на сапах SUP-завтрак «(От)Личный Петербург», турнир по конному поло, турнир по паделу «Падел Премьер», командные соревнования по очистке зеленых территорий «Чистые игры», а на забеге «Мы Вместе» участники впервые могли использовать экскурсионный формат от «Уралхима».

Программа с искусственным интеллектом Mendeleev Chess впервые помогала участникам Форума в сеансе одновременной игры в шахматы со знаменитыми гроссмейстерами Сергеем Карякиным и Теймуром Раджабовым.

Отраслевые и тематические мероприятия

Отраслевые и тематические мероприятия, посвященные международной кооперации МСП и Лекарственной безопасности, посетили более 1200 представителей МСП из более чем 45 стран и территорий.

На Форуме малого и среднего предпринимательства (МСП) был представлен новый формат диалога российского и иностранного бизнеса - День международной кооперации МСП. На его площадке состоялся Российско-индийский деловой форум «Потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества России и Индии: сценарий развития». Мероприятие посетили представители более чем 20 индийских компаний.

Особый интерес вызвали сессии Форума Креативного Бизнеса, организованного социальной платформой Фонда Росконгресс – Фондом Инносоциум. В соответствии с экспертной оценкой, креативная экономика с опорой на внутренний потенциал регионов активно развивается: сегодня этот сектор охватывает широкий спектр отраслей – от музыки и кинематографа до рекламы и гейминга. В прогнозах – к 2030 году доля креативных индустрий в российской экономике должна увеличиться до 6%, а число занятых в творческих профессиях – до 15%.

Новинкой ПМЭФ-2023 стала площадка индустрии дизайна Russian Design Space, организованная Фондом Росконгресс при поддержке Союза дизайнеров России и Агентства креативных индустрий города Москвы.

Одним из ведущих трендов на выставке Форума стало разнообразное использование интерактивных технологий, в том числе дополненной реальности (AR). С помощью сервиса дополненной реальности МАRМА Фонда Росконгресс гости протестировали различные способы встраивания цифровых объектов в реальные декорации (в Пулкове общались с эффектной виртуальной ассистенткой, на площадке познакомились с диджитал-амбассадором – роботом Марти, более 300 участников прошли AR-квест).

Культурная программа

Насыщенной и разнообразной была культурная программа. Для гостей Форума было организовано более 50 мероприятий: фестиваль культуры «Петербургские сезоны», ярмарка искусства «1703», концерты классической музыки, фестиваль «Паруса Кронштадта», а также выставка «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая».

Программа фестиваля культуры «Петербургские сезоны» объединила показы спектаклей и театрализованных представлений, посещения выставок и экскурсий, музеев и концертных залов культурной столицы. Центральным событием фестиваля стал концерт «Рок над Невой» на Дворцовой площади 16 июня, собравший около 45 тысяч зрителей – участников Форума, жителей и гостей города. Хедлайнером концерта стала группа «Чиж и Ко». Специальный гость – группа «Джанго» и Алексей Поддубный.

На вечерних концертах фестиваля культуры перед гостями выступили аккордеонист-виртуоз Петр Дранга и рок-музыкант Вячеслав Бутусов. На площадках прошли показы актуальной моды от российских дизайнеров, показ моды от Cyber Fashion Technology, выставка картин от проекта «Русский стиль».

Экспертно-аналитическое сопровождение

В информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс продолжилось развитие сервиса Summary, позволяющего получать краткие аналитические обобщения дискуссий с описанием ключевых выводов, проблем и решений, озвученных в ходе обсуждений. Всего по итогам ПМЭФ-2023 выпущено около 120 аналитических резюме. По результатам Форума будет подготовлен отчет «Итоги Петербургского международного экономического форума – 2023». Экспертно-аналитическое сопровождение Форума осуществлялось с привлечением более 100 экспертов – представителей ведущих российских вузов и научных учреждений. Подготовлены яркие цитаты ключевых спикеров ПМЭФ-2023.

Специально к Форуму Фонд Росконгресс совместно с партнерами по аналитической деятельности подготовил эксклюзивные материалы, посвященные значимым вопросам повестки мероприятия: аналитический материал «Россия и ОАЭ: пути технологического взаимодействия», информационно-аналитический дайджест «Россия и Объединенные Арабские Эмираты: потенциал совместного роста и сотрудничества», информационно-аналитический обзор «Миграционная политика России и ОАЭ. Конкурентные преимущества в борьбе за мигрантов»; исследование «Тренды регионального развития – 2023».

Все исследования опубликованы в Информационно-аналитической системе ROSCONGRESS.ORG.

Партнеры

В качестве партнеров Форума в этом году выступили более 100 организаций и компаний. Титульные партнеры – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». Генеральный спонсор – Банк ВТБ (ПАО). Генеральные партнеры – компания VK, ПАО «Газпром», «Газпромбанк» (акционерное общество), «Газпром нефть», АО «Национальная система платежных карт» (оператор платежной системы «Мир»), ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Сбербанк». Официальный авиаперевозчик Форума – ПАО «Аэрофлот». Стратегический партнер – ПАО «Россети». Официальный транспортный партнер Форума – ОАО «РЖД». Официальный автомобиль Форума – EXEED VX.

Информационную поддержку Форуму оказали: генеральный медиапартнер – холдинг «Газпром-медиа», генеральный телевизионный партнер – Информационный канал «Россия 24», генеральный международный новостной партнер – телеканал «Russia Today», генеральный мультимедийный партнер – МИЦ Известия, генеральный партнер бизнес-новостей – ОАО «РБК», генеральный интернет-партнер – Газета.ру, Лента.ру, Секрет Фирмы, международный информационный партнер – China Media Group. Информационные партнеры: телеканал «НТВ», ИА ТАСС, ИА «Интерфакс», радиостанция «Бизнес FM», ИД «Коммерсантъ», газета «Ведомости», Российская газета, АО ИД «Комсомольская правда», Шкулёв Медиа Холдинг, газета «Аргументы и Факты», Холдинг 1MI, газета «Московский Комсомолец», журнал «Эксперт», телеканал «360». Информационный партнер и официальное фотохост-агентство – РИА Новости.