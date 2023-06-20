НИИ информационных технологий (входит в холдинг «Росэлектроника») выразило благодарность руководству кабельного завода «Спецкабель» за досрочную поставку коммутационного кабеля , который используется в производстве импортозамещающих патч-кордов.

Такие патч-корды применяются в наземной, морской и авиационной аппаратуре, в том числе в технике специального назначения, где требуются высокая надежность изделий и быстрый обмен данными. При их изготовлении «Росэлектроника» использует коммутационные кабели производства «Спецкабеля», прошедшие соответствующие испытания в испытательном центре. К слову, такие кабели производятся в различных вариантах исполнения, что значительно расширяет спектр их применения.

Как было отмечено в благодарственном письме НИИИТ, сотрудники «Спецкабеля» «проявили себя профессионально, ответственно при выполнении заказа и сделали максимально для оперативной поставки кабеля высокого качества».