 

Кабели СПЕЦКАБЕЛЯ используются в патч-кордах для техники спецназначения

20 июня 2023, 16:15 411 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Кабельный завод "Спецкабель"
Авторы и источники / Правообладателям

НИИ информационных технологий (входит в холдинг «Росэлектроника») выразило благодарность руководству кабельного завода «Спецкабель» за досрочную поставку коммутационного кабеля, который используется в производстве импортозамещающих патч-кордов.

Такие патч-корды применяются в наземной, морской и авиационной аппаратуре, в том числе в технике специального назначения, где требуются высокая надежность изделий и быстрый обмен данными. При их изготовлении «Росэлектроника» использует коммутационные кабели производства «Спецкабеля», прошедшие соответствующие испытания в испытательном центре. К слову, такие кабели производятся в различных вариантах исполнения, что значительно расширяет спектр их применения.

Как было отмечено в благодарственном письме НИИИТ, сотрудники «Спецкабеля» «проявили себя профессионально, ответственно при выполнении заказа и сделали максимально для оперативной поставки кабеля высокого качества».

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Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ, РОСЭЛЕКТРОНИКА
Отрасль: Кабельная промышленность 
SPEC
9.85

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