 

На изучение недр в Иркутской области выделят 1,9 млд

20 июня 2023, 17:20 408 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
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Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт объявил конкурс на изучение недр на восточном борту Присаяно-Енисейской синеклизы в Иркутской области, сообщает RosTender.info.

Компании, желающие поучаствовать, могут подать заявки до 5 июля. На подведение итогов выделят пять дней. С подрядчиком заключат контракт на 1,9 млрд рублей.

Специалистам предстоит изучить геологическое строение и уточнить границы распространения нефтегазоносных комплексов в пределах восточного борта Присаяно-Енисейской синеклизы. Мероприятия завершатся в июле 2025 года.

Работы будут профинансированы за счет субсидии в рамках выполнения государственного задания на 2023 год и на плановый период 2024 -2025 годов.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Горнодобывающая промышленность Нефтегазовая промышленность 

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