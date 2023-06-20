На изучение недр в Иркутской области выделят 1,9 млд

Всероссийский научно-исследовательский геологический нефтяной институт объявил конкурс на изучение недр на восточном борту Присаяно-Енисейской синеклизы в Иркутской области, сообщает RosTender.info.

Компании, желающие поучаствовать, могут подать заявки до 5 июля. На подведение итогов выделят пять дней. С подрядчиком заключат контракт на 1,9 млрд рублей.

Специалистам предстоит изучить геологическое строение и уточнить границы распространения нефтегазоносных комплексов в пределах восточного борта Присаяно-Енисейской синеклизы. Мероприятия завершатся в июле 2025 года.

Работы будут профинансированы за счет субсидии в рамках выполнения государственного задания на 2023 год и на плановый период 2024 -2025 годов.