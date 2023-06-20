АО «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») принял участие в международной выставке и форуме RENWEX 2023 «Возобновляемая энергетика и электротранспорт». Генеральный директор АО «НоваВинд» Григорий Назаров выступил в сессии «Стратегия развития «зеленой» энергетики в России в эпоху перемен: где искать новые точки роста?».

В рамках мероприятия были затронуты вопросы принятия мер, необходимых для сохранения достигнутых в отрасли результатов, обеспечения дальнейшего развития технологий и расширения промышленной кооперации внутри станы и реализации новых инвестиционных проектов в условиях возникших ограничений.

Обсуждая сложившуюся ситуацию в промышленном кластере ВИЭ, эксперты подчеркнули, что отрасль ВИЭ-генерации проходит этап адаптации к новым условиям, отметили необходимость сохранения темпов развития отрасли, действующих и запланированных производственных программ, а также планов по дальнейшему углублению локализации и наращиванию уровня конкурентоспособности российских компаний. Было отмечено, что технологии чистой энергетики являются важной частью ESG повестки, которая сохраняет актуальность в рамках общей работы по сохранению климата и улучшению экологической ситуации. Реализация «зеленых» проектов будет продолжена.

«С точки зрения стратегии сегмент ВИЭ безусловно перспективен, поскольку на рынке энергодефицита будут задействованы все источники доступной энергии. У нас сильная позиция с точки зрения синхронной энергосистемы, которая функционирует практически на всей территории СНГ. Единые энергосистемы в плане синхронной зоны - это во многом единый рынок, по-прежнему работающий с высокой степенью интеграции. Проникновение ветра и солнца в энергетику нашего макрорегиона будет значительным, и к этому надо быть готовыми. Инвесторы –российские компании, компании в дружественных странах в этот сегмент верят, идет активная конкуренция. Сегмент для промышленных компаний, для энергетических компаний привлекателен. Экспертное сообщество сохраняет консенсус и готово инвестировать. Все процессы, которые сейчас происходят – более чем актуальны и востребованы», – отметил Григорий Назаров, генеральный директор ветроэнергетического дивизиона Росатома.

Также в рамках форума состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Возобновляемая энергия планеты - 2023», организованного Ассоциацией развития возобновляемой энергетики совместно с Московским государственным техническим университетом имени Н.Э. Баумана.

Конкурс проходил с марта по май 2023 года. За это время в организационный комитет поступило более 25 работ от студентов, аспирантов, молодых ученых и ведущих специалистов отрасли из России, СНГ и дальнего зарубежья по 3 номинациям. В номинации «Технологии и технические решения ВИЭ» победу одержал Александр Лаврик, научный сотрудник Санкт-Петербургского горного университета, с проектом «Ветро-фотоэлектрический комплекс с пневматическим солнечным трекером».