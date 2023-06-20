На Волжской ГЭС начата модернизация гидроагрегата №11

На Волжской ГЭС начаты работы по замене генератора на гидроагрегате со станционным номером 11. Обновление оборудования проводится в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Генератор гидроагрегата № 11 эксплуатируется с 1959 года и к настоящему времени выработал нормативный срок службы. Новый гидрогенератор, изготовленный российской компанией «Силовые машины», создан с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики. Завершить замену генератора планируется в апреле 2024 года.

В ходе модернизации на гидроагрегате будут заменены ротор, статор, подпятник, верхняя крестовина, генераторный подшипник, вспомогательное оборудование и системы управления. В настоящее время на монтажной площадке машинного зала начаты работы по сборке статора гидрогенератора. Корпус статора собран в "кольцо", сварен, установлены и приварены к полкам клинья. Производится укладка активного железа статора.

На сегодняшний день на Волжской ГЭС обновили все 22 гидротурбины и 18 генераторов. Завершить замену всех генераторов планируется в 2026 году. Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2541 МВт до 2734 МВт. В перспективе установленная мощность станции возрастет до 2744,5 МВт.

Кроме обновления гидросилового оборудования, в рамках ПКМ продолжается замена затворов водосливной плотины и сороудерживающих решеток, ведется строительство нового комплектного распределительного устройства (КРУЭ) напряжением 500 кВ.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 11 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 565 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 133 гидротурбины, 119 генераторов, 95 силовых трансформатора, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.