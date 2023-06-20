На 20 июня 2023 г. выработка электроэнергии энергоблоками всех 11-ти действующих АЭС России (филиалы Концерна «Росэнергоатом, Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), включая плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) на Чукотке, превысила с начала года 100 миллиардов кВтч.

Такой объём выработанной электроэнергии позволил не допустить выбросы парниковых газов в атмосферный воздух в объеме почти 50 млн тонн эквивалента СО2.

Превышение годового балансового задания ФАС России с начала 2023 г. составило почти 2,37% или свыше 2,31 млрд кВтч (на 20.06.2023 г.). Напомним, что оно формируется для каждой электростанции исходя из прогнозной выработки электроэнергии и тепла всеми электростанциями страны с учетом их режимов работы, ремонтов, внешних ограничений и иных факторов, а также с учетом прогнозного режима потребления электроэнергии и тепла.

Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) составляет около 83%.

В настоящее время идёт строительство новых энергоблоков Курской АЭС-2 по проекту ВВЭР-ТОИ, а также работы по сооружению новых энергоблоков №№7, 8 Ленинградской АЭС и №№1, 2 Смоленской АЭС-2.

Кроме того, идёт сооружение энергоблока с быстрым реактором БРЕСТ-300 в г. Северске (Томская обл.) в рамках проекта «Прорыв» по созданию новой технологической платформы, а также двух модернизированных плавучих энергоблоков малой мощности (МПЭБ) для Чукотки. В планах атомщиков – строительство и других атомных мощностей, в том числе, малой наземной станции в Республике Саха (Якутия).

Сейчас доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году она должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России. Развитие атомных технологий, строительство новых блоков АЭС в России – это новые рабочие места, повышение качество жизни людей в городах-спутниках атомных станций.

Сегодня Россия продолжает обеспечивать стабильную энергетическую безопасность. Отечественный топливно-энергетический комплекс работает на повышение конкурентоспособности национальной экономики, способствует развитию и благоустройству регионов страны, городов, посёлков, на улучшение качества жизни граждан. Доля низкоуглеродной электрогенерации в российской энергетике составляет уже около 40%. В перспективе, с учетом роста доли атомной генерации, она будет только расти.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.