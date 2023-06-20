Специалисты Тихорецкого филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный и текущий ремонт оборудования на 25 высоковольтных подстанциях в Тихорецком, Павловском, Новопокровском, Белоглинском, Крыловском районах Краснодарского края.

В ходе работ энергетики отремонтировали силовые трансформаторы, высоковольтные выключатели, разъединители, ячейки комплектных распределительных устройств, установку ограничителей перенапряжения в сети 10-35-110 кВ, а также произвели замену высоковольтных вводов 35 кВ.

Кроме того, специалисты провели профилактическое восстановление устройств релейной защиты и автоматики с заменой устаревших узлов и деталей. С помощью современной передвижной лаборатории энергетики осуществили техническую диагностику оборудования подстанций.

В числе отремонтированных объектов – подстанция 110 кВ «Атамановская» в Павловском районе и подстанция 35 кВ «Зерносовхоз» в Белоглинскои районе. Питающие центры обеспечивают электроэнергией более восьми тысяч человек, а также общеобразовательные учреждения и объекты здравоохранения.

− Обновление подстанций выполняется в соответствии с программой технического обслуживания и ремонтов «Россети Кубань» на 2023 год. Проведенные мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения социально значимых и промышленных объектов, – подчеркнул директор Тихорецкого филиала «Россети Кубань» Валерий Гондарь.

Всего в 2023 году запланирован капитальный и текущий ремонт 52 высоковольтных подстанций.