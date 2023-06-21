Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и АО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности», которое является головным в России производителем кабельно-проводниковой продукции специально назначения, подписали соглашение о модернизации действующего на производстве процесса гальванического покрытия проволоки.

Со стороны региона соглашение подписала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, со стороны инвестора – собственник АО «ОКБ КП» Николай Ураев.

«Компания планирует на своем действующем предприятии в городском округе Мытищи усовершенствовать производство кабельно-проводниковой продукции. Общий объем инвестиций составит около 360 миллионов рублей. Реализовать инвестпроект предприятие планирует в течение пяти лет. За это время АО «ОКБ КП» планирует выйти на существенное увеличение объемов производства», — рассказала Екатерина Зиновьева.

В ходе реализации проекта предприятие внедрит на своем производстве новую технологию гальванического покрытия проволоки. Это позволит не просто улучшить качество выпускаемой продукции, но и во многом превзойти по техническим характеристикам импортные аналоги. Основные потребители продукции предприятия – разработчики и изготовители изделий, где нужна передача сигнала по проводам: аэрокосмическая отрасль, машиностроение, судостроение, радиоэлектронная техника и т.д.

«Предприятие развивается бешеными темпами и поэтому мы не просто стремимся к улучшениям, а вынуждены применять новые нестандартные подходы и технологии. Мы всегда должны быть лучше, чем вчера. Постоянно модернизируем наше производство: закупаем новое оборудование, дорабатываем существующие производственные линии, отрабатываем новые технологии и автоматизируем рабочие процессы. В связи с резким ростом спроса на отечественную кабельно-проводниковую продукцию, особенно нашего производства, нам пришлось в кратчайшие сроки дополнительно наращивать производственные мощности и поэтому поддержка со стороны Правительства Московской области имеет для нашего предприятия большое значение», – отметил Николай Ураев.

По словам инвестора, модернизация действующего на производстве процесса гальванического покрытия проволоки позволит повысить производительность, а, следовательно, увеличить объемы выпускаемой продукции. Это, в свою очередь, будет способствовать снижению ее себестоимости.