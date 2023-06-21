В Ольхонском районе Иркутской области построят лидар и систему радаров для Института солнечно-земной физики СО РАН, сообщает RosTender.info.

Это оборудование станет частью одного из крупнейших проектов научной инфраструктуры в России – Национального гелиогеофизического комплекса РАН. Основная задача этого проекта — комплексное изучение физики Солнца и процессов в ионосфере.

Согласно объявленным планируемым закупкам, поставка и монтаж лидара оценивается в 6,7 млрд рублей, а первый этап работы над системой радаров – в 31,2 млрд рублей.

Как сообщалось ранее, Национальный гелиогеофизический комплекс РАН будет включать в себя крупные и уникальные научные установки, которые будут работать в области физики Солнца и околоземного космического пространства. Информационный поток этого комплекса будет собираться в центре управления обработки данных в Иркутске.