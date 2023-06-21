Выставка RENWEX прирастает электротранспортом

Тема «Электротранспорт и развитие инфраструктуры» стала центральной темой второго дня деловой программы выставки RENWEX 2023.

Раздел выставочной экспозиции проекта RENWEX, посвященный электромобилям и зарядной инфраструктуре, год от года растет. Это наглядное свидетельство общемирового тренда на развитие электротранспорта. В текущем сезоне организаторы выставки RENWEX решили подчеркнуть столь важную тенденцию в деловой программе, выделив отдельный день для обсуждения насущных задач и проблем, существующих в сфере отечественного электротранспорта.

Программу мероприятий дня открыла сессия «Электротранспорт в России и мире», модератором которой выступил директор по операционной работе кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» Олег Перцовский.

«Структура видов энергоносителей, используемых на транспорте, сейчас стремительно меняется, – отметил он во вступительном слове. – За 2022 год в мире было продано около 10 млн. электромобилей. В 2021 году, для сравнения, 6,6 млн. В среднем в мире 14% автомобилей были в прошлом году электрическими. Лидирует по продажам электромобилей Китай. Активно развиваются стартапы, которые разрабатывают новые технологии, как в сфере самого электротранспорта, так и различных комплектующих, в первую очередь, систем накопления энергии».

Ведущий подчеркнул, что в России на государственном уровне принят целый ряд документов по развитию электротранспорта и попросил начальника отдела департамента развития секторов экономики Минэкономразвития РФ Рустама Абульмамбетова осветить ход реализации этих решений.

«Действительно в мире идет резкий скачок роста электротранспорта, – констатировал представитель Минэкономразвития. – В 2021 году государство активно включилось в работу на этом направлении вместе с бизнесом. Последние данные ГИБДД показывают, что уже более 30 тысяч электромобилей зарегистрировано у нас в стране. В 2022 году в реализуемый государством на этом направлении проект вошло 8 регионов, в которых было установлено 439 быстрых зарядных станций; на трассе М4 тоже были установлены зарядные станции. В 2023 году в проект дополнительно включено еще 32 пилотных региона и планируется до конца года установить около 700 быстрых зарядных станций. В 2024 году, думаю, мы сможем покрыть зарядными станциями всю территорию России».

Генеральный директор компании «Оператор электродвижения» Алексей Тихонов из Нижнего Новгорода поделился с участниками сессии результатами первого в России опыта запуска полноценного городского электротакси.

«Безусловно, зарядная инфраструктура должна идти немножко быстрее, чем электрокары, – уточнил выступающий. – С другой стороны, когда мы сегодня массово ставим зарядные станции в городе для потенциальных пользователей, выясняется, что нужно подождать пять-шесть лет пока появится спрос, который обеспечит рентабельность инвестиций в инфраструктуру. Сегодня по госпрограмме нам помогают устанавливать быструю зарядную сеть. Основная задача – сокращение срока с момента инвестиций в зарядку до момента, когда появится спрос. И здесь мы находим живой интерес со стороны корпоративного сегмента, куда входят службы такси, доставки, каршеринга, за которым подтягивается основной сегмент частного спроса».

В состоявшейся далее дискуссии приняли участие представители компаний-производителей и разработчиков электротранспорта: руководитель Службы электрофицированных автомобилей ООО «Инновационный центр «КАМАЗ» Александр Климов, коммерческий директор компании «АТОМ» Руслан Шевченко, генеральный директор ООО «Конкордия» Алексей Михеев, СЕО проекта Nextelectro, заместитель генерального директора АО «СпецАвтоИнжиниринг» Снежана Трантина, соучредитель предприятия «Ермак Индастриз» Александр Поляков, а также другие представители электромобильной отрасли.

Продолжил деловую программу второго дня выставки RENWEX 2023 круглый стол «Развитие зарядной инфраструктуры: наращивание технологических компетенций и реализация пилотных проектов», который провела председатель Ассоциации развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры (АЭТИ) Ия Гордеева.

В работе круглого стола приняли участие заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан Марат Минибаев, заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов, профессор практики Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) Дмитрий Титов, директор департамента транспорта Фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров, представители руководства компаний, специализирующихся в сфере электротранспорта, отраслевые эксперты.

В рамках Дня электротранспорта состоялась также отдельная технологическая сессия, посвященная системам накопления энергии. Участники обменялись информацией о перспективных российских разработках на этом важном направлении, аккумулирующем основной инновационный потенциал электромобильной индустрии.