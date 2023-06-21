Энергетики в рамках ремонтной кампании производят замену двух трансформаторных подстанций с увеличением общей мощности до 880 кВА в с. Украинка Симферопольского района.

Планомерно и комплексно ГУП РК «Крымэнерго» работает над выполнением своей главной задачи – надежного и безопасного электроснабжения потребителей. Сотрудники предприятия продолжают на территории сел Лозового, Петропавловка, Залесье, Константиновка, Украинка Симферопольского района, а также в микрорайоне Кирпичное г. Симферополя масштабный ремонт электросетевой инфраструктуры, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

Так, 21-22 июня в с. Украинка специалисты осуществляют демонтаж оборудования с нулевым резервом мощности и установку комплектных трансформаторных подстанций отечественного производства, соответствующих современным требованиям безопасности и эффективности. Вышеуказанные питающие центры 250 и 630 кВА обеспечат более 2 тыс. местных жителей качественным энергоснабжением и создадут условия для технологического присоединения новых абонентов.

Следующим этапом планового ремонта станет замена опор и дефектного провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ. На период проведения технических работ для соблюдения техники безопасности вводятся краткосрочные ограничения подачи электроэнергии. ГУП РК «Крымэнерго» просит с пониманием отнестись к важным для всех потребителей мероприятиям и приносит извинения за временные неудобства.