 

ГУП РК "Крымэнерго" обновляет энергооборудование в Симферопольском районе

21 июня 2023, 17:14 320 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: КРЫМЭНЕРГО
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Энергетики в рамках ремонтной кампании производят замену двух трансформаторных подстанций с увеличением общей мощности до 880 кВА в с. Украинка Симферопольского района.  

Планомерно и комплексно ГУП РК «Крымэнерго» работает над выполнением своей главной задачи – надежного и безопасного электроснабжения потребителей. Сотрудники предприятия продолжают на территории сел Лозового, Петропавловка, Залесье, Константиновка, Украинка Симферопольского района, а также в микрорайоне Кирпичное г. Симферополя масштабный ремонт электросетевой инфраструктуры, рассчитанный до 30 июня 2023 года.

Так, 21-22 июня в с. Украинка специалисты осуществляют демонтаж оборудования с нулевым резервом мощности и установку комплектных трансформаторных подстанций отечественного производства, соответствующих современным требованиям безопасности и эффективности. Вышеуказанные питающие центры 250 и 630 кВА обеспечат более 2 тыс. местных жителей качественным энергоснабжением и создадут условия для технологического присоединения новых абонентов.

Следующим этапом планового ремонта станет замена опор и дефектного провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ. На период проведения технических работ для соблюдения техники безопасности вводятся краткосрочные ограничения подачи электроэнергии. ГУП РК «Крымэнерго» просит с пониманием отнестись к важным для всех потребителей мероприятиям и приносит извинения за временные неудобства.

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Метки: КРЫМЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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