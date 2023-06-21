В период ремонтной кампании ПО «Ишимбайские электрические сети» ООО «Башкирэнерго» (дочернее предприятие АО «БЭСК») проводит большую работу на распределительных сетях по повышению надежности электроснабжения и созданию условий для развития бизнеса сразу в пяти районах центральной части республики.

На сегодняшний день силами персонала отдела распредсетей производственного отделения совместно с подрядной организацией выполнен капремонт двух ВЛ 0,4 кВ с заменой дефектных опор и неизолированного провода на СИП. Также отремонтирована одна ВЛ 6-10 кВ с заменой подвесных изоляторов в количестве 216 штук. Помимо этого, проведен капитальный ремонт на шести трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ.

При проведении работ на трансформаторных подстанциях заменены два дефектных силовых трансформатора ТМ на трансформаторы ТМГ с улучшенными техническими характеристиками, а также смонтированы новые разъединители на распределительной трансформаторной подстанции.

В течение года в ПО «ИЭС» продолжится капремонт трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ и воздушных линий 0,4-10 кВ, включающий в себя замену дефектных опор и неизолированного провода на СИП. Кроме того, в планах расчистка и расширение просеки ВЛ. Все проводимые работы направлены на повышение надежности электроснабжения сельскохозяйственных и бытовых потребителей Аургазинского, Гафурийского, Стерлитамакского, Стерлибашевского и Ишимбайского районов, а также на развитие электросетевой инфраструктуры для малого и среднего бизнеса в зоне ответственности ПО «ИЭС».