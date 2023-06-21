Специалисты «Россети Ленэнерго» за пять месяцев 2023 года провели ремонт 1 105 трансформаторных подстанций (ТП), 1 970 км воздушных линий электропередачи и более 26 км кабельных линий, а также расчистили 1 514 гектаров просек.

На территории Санкт-Петербурга энергетики провели ремонт 493 ТП, 173 км воздушных линий электропередачи, 24,8 км кабельных линий, расчистили 31 га просек.

В Ленинградской области отремонтировано 612 ТП, 1 797 км воздушных линий электропередачи и 1,5 км кабельных линий, расчищено 1483 га просек.

Также на энергообъектах компании заменено 18 483 изолятора, произведен ремонт 349 выключателей, 6,7 км грозозащитного троса.

Напомним, всего в 2023 году энергокомпания планирует потратить 4 млрд рублей на ремонт и техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства в Петербурге и Ленинградской области.

Мероприятия ремонтной программы направлены на обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей, сокращение количества технологических нарушений и времени их устранения и выполняются в соответствии с графиком.