 

"Саратовские РС" отремонтировали воздушную линию электропередачи 110 кВ в Красноармейском районе

21 июня 2023, 16:00 347 Время чтения ≈ 1 мин
Источник: Россети Волга
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На воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Сельмаш-НПС-1 с отпайкой на подстанцию НПС-2 специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» заменили 305 изоляторов и установили 15 птицеотпугивающих устройств. Также энергетики выправили шлейфы на проводе в 3 пролетах, отремонтировали контуры заземления и обновили нумерацию и постоянные диспетчерские наименования на 19 опорах.

По ВЛ электроэнергия поступает на подстанции НПС-1 и НПС-2, обеспечивающие электроснабжение объектов нефтетранспортной инфраструктуры.

Работы на линии электропередачи проведены в рамках годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса 2023 года.

Плановый ремонт линии электропередачи позволил повысить надежность ее работы и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.

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Метки: РОССЕТИ ВОЛГА, САРАТОВСКИЕ РС
Отрасль: Электроэнергетика 

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