На воздушной линии электропередачи (ВЛ) 110 кВ Сельмаш-НПС-1 с отпайкой на подстанцию НПС-2 специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» заменили 305 изоляторов и установили 15 птицеотпугивающих устройств. Также энергетики выправили шлейфы на проводе в 3 пролетах, отремонтировали контуры заземления и обновили нумерацию и постоянные диспетчерские наименования на 19 опорах.

По ВЛ электроэнергия поступает на подстанции НПС-1 и НПС-2, обеспечивающие электроснабжение объектов нефтетранспортной инфраструктуры.

Работы на линии электропередачи проведены в рамках годового плана технического обслуживания и ремонтов объектов электросетевого комплекса 2023 года.

Плановый ремонт линии электропередачи позволил повысить надежность ее работы и обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей.