Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» c начала 2023 года приняли на обслуживание 18 энергообъектов, ранее принадлежавших садовым некоммерческим товариществам и физическим лицам. Консолидированные объекты электросетевой инфраструктуры расположены в пригороде Анапы и Крымском районе Краснодарского края.

Передача энергообъектов в управление «Россети Кубань» выполнена из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками.

В числе принятых на баланс компании энергообъектов – 14 воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ общей протяженностью более пяти км и четыре комплектных трансформаторных подстанций.

Кроме того, в 2023 году специалисты Юго-Западных электрических сетей заключили договоры аренды электросетевого оборудования с АО «Тандер» и администрацией МО г-к. Геленджик на 17 объектов: 10 комплектных трансформаторных подстанций, пять воздушных линий электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью около четырех км и две кабельные линии 6 кВ.

Отметим, Юго-Западные электрические сети проводят активную работу по консолидации сетей, расположенных в зоне ответственности энергокомпании. Филиал принимает на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, неспособных обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт. Изношенные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, что приводит к регулярным нештатным ситуациям в сетевом комплексе и является одной из причин роста потерь электроэнергии и снижения качества электроснабжения.

Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Черноморского побережья, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной для потребителей. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.