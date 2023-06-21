Энергия нефтедобычи, день рождения МКМ и топовая тусовка
Специалисты Юго-Западного филиала компании «Россети Кубань» c начала 2023 года приняли на обслуживание 18 энергообъектов, ранее принадлежавших садовым некоммерческим товариществам и физическим лицам. Консолидированные объекты электросетевой инфраструктуры расположены в пригороде Анапы и Крымском районе Краснодарского края.
Передача энергообъектов в управление «Россети Кубань» выполнена из-за отсутствия возможности их должного технического обслуживания прежними собственниками.
В числе принятых на баланс компании энергообъектов – 14 воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ общей протяженностью более пяти км и четыре комплектных трансформаторных подстанций.
Кроме того, в 2023 году специалисты Юго-Западных электрических сетей заключили договоры аренды электросетевого оборудования с АО «Тандер» и администрацией МО г-к. Геленджик на 17 объектов: 10 комплектных трансформаторных подстанций, пять воздушных линий электропередачи различного класса напряжения общей протяженностью около четырех км и две кабельные линии 6 кВ.
Отметим, Юго-Западные электрические сети проводят активную работу по консолидации сетей, расположенных в зоне ответственности энергокомпании. Филиал принимает на баланс энергообъекты, которые числятся у организаций и частных лиц, неспособных обеспечить их качественную эксплуатацию и ремонт. Изношенные сети находятся в неудовлетворительном состоянии, что приводит к регулярным нештатным ситуациям в сетевом комплексе и является одной из причин роста потерь электроэнергии и снижения качества электроснабжения.
Одно из главных преимуществ консолидации – возможность установления единых тарифов на передачу электроэнергии и технологическое присоединение. Это позволяет не только создать условия для развития энергетического комплекса Черноморского побережья, но и делает процедуру техприсоединения простой и прозрачной для потребителей. В результате существенно повышается уровень жизни, а также темпы развития малого и среднего предпринимательства.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter