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АО «Мособлэнерго» произвело ремонт комплектной трансформаторной подстанции в домодедовском микрорайоне Востряково. Силами персонала компании в КТП-492 выполнена замена трансформатора мощностью 250 кВА, у которого подходил к концу срок эксплуатации, на трансформатор ТМГ мощностью 400 кВА.
Работы осуществлялись согласно плану реализации программы капитального ремонта и позволят обеспечить надежное электроснабжение жителям около 100 участков на улицах Отрадной и Степной.
Всего в 2023 году в рамках данной производственной программы АО «Мособлэнерго» планирует заменить оборудование 213 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, отремонтировать 316 км линий электропередачи, а также расчистить от веток деревьев и кустарников 228 га охранных зон трасс воздушных линий электропередачи на территории Подмосковья.
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