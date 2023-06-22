23-29 сентября 2023 года в Уфе запланированы крупнейшие отраслевые события: Российский энергетический форум и XXIX международная выставка «Энергетика Урала». В этом году мероприятия пройдут в новые сроки с 27 по 29 сентября. Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация» выступает соорганизатором форума и информационным партнером.

Форум и выставка соберут на площадке в Уфе ведущих экспертов: представителей бизнес-сообщества, органов исполнительной и законодательной власти, ассоциаций и союзов. В работе мероприятий примут участие компании из России и ближнего зарубежья.

Центральным мероприятием станет пленарное заседание на тему «Приоритеты развития энергетической отрасли России: настоящее и будущее». В рамках деловой программы состоится свыше 30 мероприятий: панельные сессии, круглые столы, научно-практические конференции.

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