На июль 2023 года отобрано 25 агрегаторов управления спросом

Системный оператор подвел итоги конкурентного отбора субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих услуги по управлению спросом на электрическую энергию, на июль 2023 года.

Отбор проводился в рамках пилотного проекта по управлению спросом потребителей розничного рынка электроэнергии с участием специализированных организаций – агрегаторов управления спросом. Заявки были поданы 25 компаниями в отношении 157 объектов управления. По итогам процедуры отобраны заявки всех 25 участников в отношении 156 объектов агрегированного управления.

Среди агрегаторов – энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики, электросетевые и генерирующие компании, а также независимые агрегаторы. Потребители розничного рынка электроэнергии, чью способность снижать потребление будут представлять агрегаторы, относятся к различным отраслям экономики – машиностроению, пищевой промышленности, нефтедобыче и транспорту, телекоммуникациям, сельскому хозяйству, также в их числе офисные и торговые центры и другие разновидности потребителей электроэнергии. Среди них есть государственные и частные компании.

Плановый совокупный объем снижения потребления, отобранный по результатам отбора, составил 820,656 МВт, в том числе в первой ценовой зоне оптового рынка 491,7 МВт и во второй ценовой зоне оптового рынка – 328,955 МВт.

Критерием конкурентного отбора является минимизация общей стоимости совокупного объема оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию, определяемого по итогам отбора.

По итогам конкурентного отбора средневзвешенная цена оказания услуг в первой ценовой зоне составила 504 656,36 руб./МВт в месяц, во второй ценовой зоне – 243 204,91 руб./МВт в месяц.

Начиная с июля 2023 года, в рамках дальнейшего развития рынка системных услуг и перехода к целевой модели Системным оператором реализовано новое технологическое решение. Оно дает возможность объединения в один объект управления потребителей розничного рынка электроэнергии, относящихся к разным группам точек поставки одной ценовой зоны оптового рынка электрической энергии и мощности. Решение направлено на увеличение возможностей агрегаторов по привлечению новых потребителей и формирование более гибкой модели для оказания услуг по управлению спросом на электрическую энергию.

Об управлении спросом розничных потребителей электроэнергии

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Благодаря агрегаторам управления спросом в краткосрочной перспективе потребители могут получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.

Модель агрегаторов управления спросом розничных потребителей, созданная Системным оператором в рамках дорожной карты Национальной технологической инициативы «Энерджинет», дает потребителям розничного рынка электроэнергии возможность участвовать в ценозависимом снижении потребления. Оптовые потребители имеют возможность пользоваться инструментами ценозависимого потребления самостоятельно начиная с 2017 года.

20 марта 2019 г. Правительством РФ принято постановление № 287, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка нормативных, договорных и технологических решений, а также формирование пула агрегаторов управления спросом розничных потребителей. Пилотный проект стартовал в июне 2019 года.