В соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации ООО «Башкирэнерго» (дочерняя компания АО «БЭСК») консолидируя мелкие территориальные сетевые организации (ТСО), повышает надежность энергоснабжения потребителей. Так, в Илишевском районе Башкирии ООО «Башкирэнерго» приступило к масштабной реконструкции сети 6-10 кВ, приобретя у администрации района несколько энергообъектов, ранее обслуживаемых местной (ТСО), и сейчас улучшает их техническое состояние.

В с. Верхнеяркеево, райцентре района, на одной из ВЛ 10 кВ, запитанной от подстанции 35 кВ «Яркеево», ведется реконструкция 2,6 км линии электропередачи. Для увеличения пропускной способности ЛЭП ведется замена обветшавших железобетонных опор и проводов на провода большего сечения. Реконструкция отпайки еще от одной ВЛ 10 кВ, также запитанной от ПС 35 кВ «Яркеево», повысит надежность электроснабжения потребителей центральной части райцентра. С июня по июль предстоит заменить опоры и провода на участке ЛЭП протяженностью 0,91 км.

Сетевики Октябрьских электрических сетей ООО «Башкирэнерго» также проведут вынос участка протяженностью 2,34 км еще одной ВЛ 10 кВ от этой же подстанции за пределы заболоченной местности в августе-сентябре этого года.

Кроме того, будет проведена реконструкция ВЛ 6 кВ, запитанной от ПС 35 кВ «Буралы», на участке длиной 2,2 км. Причины те же - износ железобетонных опор и проводов. Их заменят на новые. Помимо этого, будет обустроен новый переход через пруд возле д. Исанбаево. Работы запланированы на июль-август.

Таким образом, реконструкция распределительной сети 6-10 кВ позволит энергетикам повысить надежность энергоснабжения потребителей Илишевского района в преддверии отопительного сезона 2023-2024 годов.

Целью консолидации объектов электросетевого хозяйства является обеспечение высоких стандартов качества и надежности энергоснабжения потребителей, а также обеспечение энергетической безопасности региона за счет внедрения единых принципов оперативно-технологического управления, единых требований технической и эксплуатационной политики.

На снимке: реконструируемый участок ВЛ 10 кВ в с. Верхнеяркеево Илишевского района Башкирии.