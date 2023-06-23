АО «Мособлэнерго» обеспечило электроснабжение нового комплекса по производству и хранению печатной продукции на ул. Сольца в г. Серпухове, выданная дополнительная мощность составила 650 кВт.

Для технологического присоединения объекта произведено строительство комплектного распределительного устройства. КРУН-10 кВ предназначено для надежного и качественного электроснабжения промышленных потребителей и защиты электрических сетей, а также оснащено приборами учета электроэнергии, устройством сбора и передачи данных.

Работы по подключению объекта к электрическим сетям выполнены персоналом компании в рамках реализации договора на технологическое присоединение и завершены досрочно. В новом комплексе площадью около 4 тысяч кв.м будут изготавливать полиграфическую продукцию для нужд предприятий и населения столицы и Подмосковья.

АО «Мособлэнерго» подключает к электрическим сетям энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Технологическое подключение к сетям компании выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявку на присоединение к электрическим сетям можно подать онлайн через Портал потребителя – moetp.ru.