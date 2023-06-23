Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.

Новая продукция и сертификаты

На прошедшей неделе было зарегистрировано 4 декларации о соответствии на кабельную продукцию. Заявителями выступили заводы Угличкабель, Москабель и Тверьэнергокабель.

Заявленная продукция:

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6-35 кВ, не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с медными или алюминиевыми жилами, с числом жил из ряда: (1; 3), номинальным сечением от 35 мм2 до 1600 мм2, с наружной оболочкой из полимерной композиции не содержащей галогенов, изготовленные по ТУ 3530-022-58727764-2013

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена на номинальное переменное напряжение 6 кВ номинальной частотой 50 Гц, с числом жил 1 и 3, номинальным сечением жилы от 35 до 800 кв. мм включительно

Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, предназначенные для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях, с 1 или 3 медными или алюминиевыми токопроводящими жилами, номинальным сечением жил от 35 до 800 мм2, на номинальное переменное напряжение 6, 10, 15, 20 кВ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из композиций, не содержащих галогенов, бронированные и небронированные, торговой марки ТЭНКАБ MVHF

Кабели силовые, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, оболочкой или защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, в том числе: бронированные и экранированные

Новые компании и предприятия

Новых юридических лиц в отрасли заявлено не было.

Рынок полимеров

Индекс полимеров на этой неделе возрос на 1,8%, обновив максимум за время наблюдений.

Индекс занятости и рынок труда

Количество вакансий в отрасли за прошедшую неделю увеличилось на 1,4%, количество размещенных резюме - на 0,3%. Таким образом, соотношение между общим количеством вакансий и размещенных резюме не претерпело значительных изменений, индекс занятости сохраняется на уровне прошлой недели и равен 0,29. Это означает, что на каждую размещенную вакансию в кабельной отрасли приходится 3-4 резюме.

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Торговая активность и цены на кабель

Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 0,4394. Таким образом, он вырос на 0,04% по отношению к прошлой неделе.

Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) вырос за прошедшую неделю на 10,2%.

Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7327 рублей за 100 метров кабеля – на 7,5% дороже, чем на прошлой неделе.

Розничные цены на кабель

Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8604 рублей (маркетплейс Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6154 рубля (маркетплейс Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) возрос на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, можно сделать вывод, что повышение цен коснулось как оптовой, так и розничной торговли.

Цены дистрибьюторов

Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7850 до 9800 рублей за 100 метров кабеля.

Результаты опросов и исследований

Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, проходят ли они курсы повышения квалификации по своей специальности. 33,33% респондентов регулярно повышают свои профессиональные компетенции по личной инициативе, 40,83% опрошенных проходят курсы по требованию работодателя, а 25,84% респондентов не делают этого совсем.

Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 23 июня 2023 года.