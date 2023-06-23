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Аналитический центр RusCable следит за тенденциями кабельного рынка и делится с подписчиками RusCable.Плюс самой актуальной информацией каждую неделю. Рассказываем, чем запомнились прошедшие пять рабочих дней.
На прошедшей неделе было зарегистрировано 4 декларации о соответствии на кабельную продукцию. Заявителями выступили заводы Угличкабель, Москабель и Тверьэнергокабель.
Заявленная продукция:
Новых юридических лиц в отрасли заявлено не было.
Индекс полимеров на этой неделе возрос на 1,8%, обновив максимум за время наблюдений.
Количество вакансий в отрасли за прошедшую неделю увеличилось на 1,4%, количество размещенных резюме - на 0,3%. Таким образом, соотношение между общим количеством вакансий и размещенных резюме не претерпело значительных изменений, индекс занятости сохраняется на уровне прошлой недели и равен 0,29. Это означает, что на каждую размещенную вакансию в кабельной отрасли приходится 3-4 резюме.
Индекс торговой активности (отношение объявлений “куплю” к “продам”) на этой неделе составил 0,4394. Таким образом, он вырос на 0,04% по отношению к прошлой неделе.
Индекс ВВГ (средняя стоимость ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5) вырос за прошедшую неделю на 10,2%.
Согласно данным сервиса RusCable.Тендеры среднее предложение оптовых поставщиков кабельной продукции на этой неделе составило 7327 рублей за 100 метров кабеля – на 7,5% дороже, чем на прошлой неделе.
Минимальная средняя цена на ВВГ-Пнг(А)-LS 3х2.5 среди российских маркетплейсов – 8604 рублей (маркетплейс Яндекс.Маркет). Минимальное предложение среди российских маркетплейсов по итогам недели составило 6154 рубля (маркетплейс Ozon). Индекс маркетплейса (усредненное предложение по пяти крупнейшим маркетплейсам в России: Ozon, Wildberries, AliExpress, Яндекс.Маркет, СберМегаМаркет) возрос на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, можно сделать вывод, что повышение цен коснулось как оптовой, так и розничной торговли.
Предложения дистрибьюторов на протяжении прошедшей недели колебались в диапазоне от 7850 до 9800 рублей за 100 метров кабеля.
Каждую неделю портал RusCable проводит опросы представителей кабельной отрасли на актуальные темы. На прошлой неделе мы поинтересовались у посетителей форума, проходят ли они курсы повышения квалификации по своей специальности. 33,33% респондентов регулярно повышают свои профессиональные компетенции по личной инициативе, 40,83% опрошенных проходят курсы по требованию работодателя, а 25,84% респондентов не делают этого совсем.
Аналитика представлена Аналитическим центром RusCable.Ru. Данные актуальны по состоянию на 23 июня 2023 года.
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