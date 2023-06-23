Институт океанологии РАН выделит 2,1 млрд на оборудование и модернизацию научно-исследовательского судна «Академик Мстислав Келдыш», сообщает RosTender.info.

В рамках работ отремонтируют судовые и специальные устройства, механическую и электрическую часть, радионавигацию, связь и научное оборудование. Мероприятия пройдут на судоремонтной верфи недалеко от порта Калининграда.

Подрядчика определят по итогам тендера. Прием заявок на участие открыт до 10 июля, на подведение итогов выделят два дня. Работы должны завершиться не позже 20 декабря 2024 года. После модернизации судно должно прослужить не менее 10 лет.

Ремонт судна пройдет в рамках реализации федерального проекта «Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров» национального проекта «Наука и университеты».

Судно «Академик Мстислав Келдыш» построено в 1980 году в Рауме (Финляндия) фирмой Hollming. Оно получило широкую известность благодаря съемкам в фильме Джеймса Кэмерона «Титаник». С 2017 года «Академик Мстислав Келдыш» занимается комплексными исследованиями в акватории и в области шельфа Северного Ледовитого океана.