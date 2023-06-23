Десять магистрантов электроэнергетического факультета Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ) завершили обучение по двухгодичной программе подготовки специалистов для АО «Системный оператор Единой энергетической системы» по двум специализациям – «Управление режимами электроэнергетических систем» и «Релейная защита и автоматика электроэнергетических систем».

В рамках торжественного мероприятия, посвященного вручению выпускникам удостоверений о прохождении обучения по специализированным программам Системного оператора, состоялось итоговое собеседование с молодыми специалистами, в котором приняли участие директор Филиала АО «СО ЕЭС» Костромское РДУ Роман Федоров, директор Представительства АО «СО ЕЭС» в Ивановской области Юрий Кандалов и начальник Службы управления персоналом ОДУ Центра Вера Гриневич.

В ходе обучения по специализированной программе Системного оператора магистранты прошли преддипломную практику на базе филиалов компании – ОДУ Центра и региональных диспетчерских управлений его операционной зоны, выполнили выпускные квалификационные работы по тематике, предусматривающей решение актуальных задач для различных диспетчерских центров АО «СО ЕЭС». Выпускники уже получили предложения по трудоустройству в филиалы Системного оператора операционных зон ОДУ Северо-Запада и ОДУ Центра. География трудоустройства: Балтийское РДУ Владимирское РДУ, Костромское РДУ, Московское РДУ, Тульское РДУ, Ярославское РДУ и ОДУ Центра.

«С этого года Системный оператор стал центром ответственности за перспективное планирование электроэнергетики страны. В спектр задач компании включена разработка двух программных документов – Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики на 18 лет и Схемы и программы развития электроэнергетических систем России на 6 лет с включением в последнюю планов по развитию региональных энергосистем в части системообразующей сети 110 кВ и выше. Наши специализированные программы учитывают новые требования к компетенциям молодых специалистов Системного оператора. Выпускники ИГЭУ, которые прошли двухгодичную программу подготовки имеют серьезное конкурентное преимущество», – отметил директор Представительства АО «СО ЕЭС» в Ивановской области Юрий Кандалов по итогам встречи.

Подготовка студентов ИГЭУ по специализированным программам Системного оператора проводится с 2008 года в соответствии с заключенным между учебным заведением и АО «СО ЕЭС» договором, направленным на подготовку кадрового резерва для филиалов компании. Специализированные программы Системного оператора дают возможность талантливым и перспективным студентам, желающим работать в сфере оперативно-диспетчерского управления, глубже узнать будущую профессию еще на этапе обучения. В учебном процессе принимают участие сотрудники Системного оператора, которые проводят лекционные и практические занятия, выступают руководителями производственной практики и наставниками специалистов-стажеров. С 2008 по 2022 год обучение по специализированным программам Системного оператора в ИГЭУ прошли 153 студента-энергетика, большинство из которых работает в региональных диспетчерских центрах АО «СО ЕЭС», входящих в операционную зону ОДУ Центра.

В Системном операторе работа с молодежью включена в Программу инновационного развития АО «СО ЕЭС» и входит в число приоритетных направлений деятельности компании. Подготовка кадрового резерва из числа интеллектуальных, мотивированных на успешную и интересную работу студентов предусматривает комплекс мероприятий, начиная с выявления перспективных школьников и заканчивая трудоустройством в АО «СО ЕЭС» выпускников профильных вузов после прохождения целевой специализированной подготовки. Для решения этой задачи Системный оператор реализует новую концепцию взаимодействия с вузами, в соответствии с которой целый ряд профильных учебных заведений высшей школы, расположенных в городах присутствия филиалов АО «СО ЕЭС», осуществляет подготовку специалистов для работы в оперативно-диспетчерском управлении в рамках Соглашений о сотрудничестве, которые предусматривают взаимодействие по организации и проведению практик и стажировок студентов на базе филиалов Системного оператора, подготовке, повышению квалификации и профессиональной переподготовке кадров, а также учебно-методической деятельности, направленной на совершенствование образовательных программ.