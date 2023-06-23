30 июня — 1 июля 2023 года в НИУ «МЭИ» пройдет VI Открытый чемпионат электриков.

Организатор чемпионата — компания IEK GROUP. Образовательный партнер — НИУ «МЭИ».

Проведение чемпионата нацелено на популяризацию профессии электрика, а также создание системы непрерывного развития профессионалов рынка. Данная система будет включать в себя возможность привлечения образовательных партнеров, бизнес и широкое профессиональное сообщество.

Участниками чемпионата станут частные электрики со всей России. Профессионалы будут соревноваться между собой и с представителем национальной сборной России.

В рамках чемпионата запланировано проведение конференции «Цифровой электромонтаж XXI века», в ходе которой спикеры от ведущих профильных компаний России ответят на актуальные вопросы в области электромотажа.

Регистрация на чемпионат по ссылке: https://clck.ru/34m4JK

Время проведения чемпионата: 30 июня – 10:30 – 17:00; 1 июля – 10:00 – 18:00

Адрес проведения чемпионата: Москва, Красноказарменная улица, 17 (НИУ «МЭИ»).

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