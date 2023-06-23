Вверх и вниз по лестнице: энергодебаты вокруг карьеры

Что сегодня мотивирует молодежь, зачем нужен молодежный совет и как подняться по карьерной лестнице? Исследование, проведенное среди работодателей и молодых специалистов, и опыт компаний обсудили участники энергодебатов «Карьера и развитие молодого специалиста в компаниях реального сектора экономики: сегодня и завтра» . Энергодебаты прошли на полях Молодежного дня ПМЭФ.

Мероприятие организовал фонд «Надежная смена», а модератором выступил директор фонда, основатель и сопредседатель Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» Артем Королев.

«Мы постарались собрать представителей разных компаний, чтобы услышать множество мнений. Вместе мы отметили болевые моменты и точки роста компаний и отрасли в целом. Хочется, чтобы после этого мероприятия ко всем участникам – руководителям, молодым специалистам и студентам – пришло вдохновение для новых прорывных идей и решения имеющихся задач», - отметил Артем Королев.

Готовясь к энергодебатам, организаторы провели исследование корпоративной молодежной политики в ведущих российских компаниях. В исследовании приняли участие 7 компаний – АК «АЛРОСА» (ПАО), АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «СИБУР Холдинг», ОАО «РЖД», ГК «Росатом», АО «СО ЕЭС» и ПАО «Газпром нефть», а также 150 молодых специалистов.

В ходе энергодебатов участники обсудили результаты исследования, а также обозначили ключевые точки взаимодействия работодателей и молодых специалистов.

Во встрече приняли участие победители и призеры федеральных молодежных энергетических конкурсов, в числе которых Международный инженерный чемпионат «CASE-IN», входящий в президентскую платформу «Россия – страна возможностей» , и Молодежный глобальный прогноз развития энергетики. Участниками встречи также стали молодые специалисты 43 компаний, среди которых ООО «Газпромнефть-ЦР», АНО ДПО «Техническая академия Росатома», АО «МХК «ЕвроХим», АО «Системный оператор Единой энергетической системы», ООО «СГК», ОАО «МРСК Урала», ООО «Газпром проектирование», ООО «Газпром проектирование», ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ НТЦ», ООО «Газпромнефть-ЦР», ПАО «Россети» и другие.

К молодым профессионалам присоединились студенты более 10 ведущих университетов: это Волгоградский государственный технический университет, Казанский государственный энергетический университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе, Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина, Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Самарский государственный технический университет, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого и другие.

Современная работа с молодежью должна опираться на квалифицированные исследования.

Директор по коммуникациям АНО «Россия – страна возможностей» Сергей Коляда отметил, что тема кадров стала одной из основных на ПМЭФ и привел актуальные данные:

«Сейчас идет гонка между компаниями за талантливые кадры. Выигрывает в ней тот, кто может предложить наилучшие условия. Мы в начале этого года провели большое исследование, опросив примерно 20 000 россиян, и узнали, как за последнее время изменился рынок труда. Его итоги продемонстрировали, что примерно 50% современной молодежи хотят иметь собственное дело, у молодого поколения нет тех ценностей в культуре труда, которые были 20-30 лет назад, а ожидания от работодателей не совпадают с тем, что может предложить рынок труда. Это свидетельствует о том, что нам нужно говорить с молодежью на их языке, предоставлять им возможности для развития. Именно такие задачи ставят перед собой проекты президентской платформы, в том числе чемпионат «CASE-IN».

Исследование фонда «Надежная смена» показало, что как работодатели, так и молодые специалисты признают ключевыми чертами молодежи целеустремленность (считают 70% работодателей и 60% молодых специалистов), коммуникабельность (55% работодателей и 46% молодых специалистов), инициативность (40% работодателей и 63% молодых специалистов) и цифровая/техническая грамотность (30% работодателей и 64% молодых специалистов).

Работодатели также отмечают, что к ним приходят молодые люди, готовые к серьезным задачам, не боящиеся сложностей (так считают 30% опрошенных) и знающие английский язык (30%). Со своей стороны, молодые специалисты признают, что компании ожидают от них ответственности (81%), исполнительности (65%), готовности к командной работе (46%) и активной жизненной позиции (37%).

АО «Системный оператор Единой энергетической системы» - одна из компаний, предъявляющих высокие требования к будущим специалистам и привлекающая сильнейших выпускников вузов.

Директор по персоналу АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Байрта Первеева подчеркнула, что поддерживать бренд АО «СО ЕЭС» и пополнять кадровый резерв талантливыми и целеустремленными студентами помогает тесное сотрудничество с вузами:

«Работа в нашей компании требует от специалистов уникальных компетенций. Высокий уровень профессионализма и ответственности – качества, необходимые каждому нашему работнику. Чтобы обеспечить постоянный приток высококвалифицированной и мотивированной на работу в оперативно-диспетчерском управлении молодежи, Системный оператор тесно сотрудничает с 27 профильными вузами. Наряду с типовыми профориентационными мероприятиями, такими как дни открытых дверей, дни карьеры, круглые столы, тематические экскурсии в наши диспетчерские центры, мы совместно с вузами активно вовлекаем студентов, аспирантов и молодых ученых в научную и инновационную деятельность. В этом направлении Системный оператор и вузы-партнеры предлагают множество образовательных активностей: участие в профильных научных конференциях, олимпиадах по электроэнергетике и электротехнике, чемпионатах по решению кейсов. Подобная работа позволяет Системному оператору отслеживать и привлекать интересных и амбициозных ребят, готовых работать в отрасли».

Как молодые специалисты узнают своей будущей компании? Для 35% опрошенных молодых специалистов источником информации стал университет, поэтому работодатели продвигают свой бренд в молодежной среде, развивая сотрудничество с вузами. Среди ярких примеров этой работы – ПАО «Газпром нефть» и АК «АЛРОСА» (ПАО).

Начальник управления подбора и развития персонала АК «АЛРОСА» (ПАО) Наталия Петухова поделилась данными исследования, проведенного среди студентов профильных вузов. Его результаты демонстрируют, что за последние годы узнаваемость бренда работодателя в отраслевой молодежной среде выросла.

«Сейчас, участвуя в различных мероприятиях, в том числе и на базе вузов, мы видим, что уровень узнаваемости бренда и осведомленности о деятельности компании значительно вырос. О нас знают, как о работодателе, более того, хотят у нас работать. Одним из эффективных форматов работы с вузами для компании сегодня являются Дни открытых дверей, которые наглядно демонстрируют заинтересованность студентов в АЛРОСА» - заключила Наталия Петухова.

Ректор Корпоративного университета ПАО «Газпром нефть» Илья Дементьев, в свою очередь, рассказал о новом формате работы с вузами в рамках корпоративного проекта «Лига вузов Газпромнефть». 35 университетов, задействованных настоящий момент в проекте, выступают площадками для реализации образовательной программы ПАО «Газпром нефть». В рамках проекта также проводятся научные исследования и создаются новые лаборатории для развития студенческой молодежи.

Ключевой этап в карьерном пути молодого специалиста – период адаптации на рабочем месте. По мнению 40% работодателей адаптация занимает от 1 года до 2 лет. Сами молодые специалисты более оптимистичны: 55% из них считают, что адаптироваться в новых условиях можно за 3 месяца. Компании для максимально эффективной адаптации знакомят будущих сотрудников со своими ценностями и корпоративной культурой. Среди них – Росатом.

Одним из важных критериев приема новых специалистов на работу в «Росатом» является соответствие ценностям компании и ее культурному коду, поделилась заместитель генерального директора – директор блока методологии и развития АНО «Корпоративная академия Росатома» Елена Егорова-Кириллова.

«Как известно, у каждой компании есть свой внутренний код, корпоративная культура. Очевидно, что она отзывается не абсолютно каждому кандидату, каким бы высококвалифицированным специалистом он не был. Ни человек, ни компания не будут счастливы, если их ценностное поле не совпадает. Именно поэтому для нас так важно как можно раньше знакомить будущих сотрудников отрасли с «внутренней кухней», показывать, что есть Росатом изнутри, демонстрировать наши ценности в деятельности, а не только в словах, а также оценивать насколько эти ценности разделяются соискателями» - добавила Елена Егорова-Кириллова.

Амбициозность молодых специалистов (ее признают 70% работодателей) мотивирует компании разрабатывать для своей молодежи пути карьерного и профессионального роста.

60% участников опроса из числа работодателей рассказали, что в их компаниях есть обозначенный карьерный путь для молодежи, еще 40% его разрабатывают. Сами молодые специалисты относятся к этому заявлению критически: 40% сообщили, что не знают об официальных перспективах карьеры в компании. «Сибур холдинг» известен четко прописанными карьерными треками для молодых специалистов на всех предприятиях.

Директор Корпоративного университета «СИБУР Холдинг» Рустам Галиахметов отметил, что в СИБУР созданы большие возможности для карьерного развития неравнодушных и активных молодых людей:

«В нашей компании созданы условия для тех сотрудников, которые хотят развиваться. Мы предоставляем возможности развиваться в карьерных треках, участвовать в проектах и даже сменить географию. В современных реалиях и условиях высокой конкуренции мы отдаем предпочтения соискателям с высоким уровнем знаний IT-грамотности, английского языка и экономических аспектов. Наша компания должна отвечать тем вызовам, которые стоят перед ней, в полном объёме».

Что мотивирует молодежь работать максимально эффективно? По мнению работодателей это возможность профессионального и личностного развития (70%), участие в крупных и интересных проектах (70%) и профессиональное признание в области (55%). Для молодых специалистов ключевыми мотивирующими факторами являются материальное вознаграждение (70%), карьерные перспективы (65%) и профессиональное и личностное развитие (55%).

Успешная карьера, уверена директор по персоналу АО «Минерально-химическая компания «Еврохим» Екатерина Серебреникова, доступна каждому целеустремленному молодому специалисту.

«Важно избавляться от стереотипа «молодым трудно построить карьеру». Крупнейшие работодатели страны сегодня проводят масштабную работу, раскрывая студентам безграничные возможности. Задача предприятия - обеспечить среду, где каждый может развиваться. Карьера – обоюдный процесс и никто не придет и не построит вам карьеру кроме вас самих», - подвела итог Екатерина Серебреникова.

По мнению большинства работодателей, молодые специалисты способны стать руководителями, если будут брать на себя ответственность, проявлять проактивность и обладать профессиональными знаниями. Молодые специалисты считают, что на пути к лидерским позициям необходимо прежде всего проявить себя в работе (60%), и уже после этого попасть в управленческий резерв (25%).

Главный навык, который необходимо приобрести будущему специалисту, считает начальник центра бренда работодателя и развития человеческого капитала ОАО «Российские железные дороги» Станислав Сугак – инициативность и ответственное отношение к своему делу, которое станет ключом к личностному и карьерному развитию. При этом компании очень важно понимать, насколько корпоративная инфраструктура в сфере молодежной политики позволяет удовлетворять запросы и карьерные стремления молодежи.

«Наши опросы показали, что ключевой фактор удовлетворенности работой в компании для молодых специалистов – это возможности карьерного развития. Исходя из запросов молодых работников, «Российские железные дороги» раз в пять лет обновляют комплексную корпоративную молодежную программу, чтобы у каждого молодого специалиста была возможность двигаться в любом из выбранных направлений – от личностного развития и разработки инновационных проектов до занятий спортом и участия в волонтерском движении компании», – отметил Станислав Сугак.

Участники энергодебатов обсудили самые разные стороны работы с молодежью и познакомились с другими данными исследования фонда «Надежная смена».

В числе обсужденных тем - вовлеченность руководителей и молодых специалистов в международные и федеральные конкурсы и мероприятия, роль социальных инициатив, молодежных сообществ и советов молодежи в карьерном развитии работников.

С полным исследованием можно ознакомиться на сайте фонда «Надежная смена» https://fondsmena.ru/.

Следующая встреча, на которой по традиции будет обсуждаться молодежная политика российских компаний, пройдет 13 октября в Москве на площадке Молодежного дня Международного форума «Российская энергетическая неделя» . Во встрече, помимо работодателей, примут участие представители руководства Министерства энергетики РФ, Федерального агентства по делам молодежи, АНО «Россия – страна возможностей» и других ведомств.

Презентация исследования на сайте фонда «Надежная смена»: https://fondsmena.ru/news/2788/

Фото Энергодебатов: https://vk.com/album-72157562_293976679

Информационная справка:

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает каждому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», клуб Лидеров России «Эльбрус», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», проект «ТопБЛОГ», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», конкурс «Экософия», Российская национальная премия «Студент года», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», программа развития «Другое дело», Международный строительный чемпионат, Международная конкурс-премия уличной культуры и спорта «КАРДО», Всероссийский конкурс по поиску и развитию талантов в игровой индустрии «Начни игру», программа поощрительных поездок «Больше, чем путешествие», в т.ч. проект «Больше, чем работа» и проект «Открываем Россию заново», проект «Спасибо, братцы!», а также конкурс «Пишем будущее» для школьников и студентов ДНР и ЛНР.

В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» в феврале 2019 года создан образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных форумов, в том числе форума «Территория смыслов».

С 2021 года платформа развивает на базе ведущих вузов страны Центры компетенций, в которых студенты проходят оценку надпрофессиональных навыков и инструменты для их развития. В настоящее время в вузах в 46 регионах страны создано 84 таких центра.

В 2022 году на базе президентской платформы «Россия – страна возможностей» начало работу кадровое агентство, ориентированное на помощь министерствам, ведомствам и государственным компаниям.

Международный строительный чемпионат учрежден в феврале 2020 года Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и Госкорпорацией «Росатом», проводится в соответствии с приоритетами Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ на период до 2030 года. С 2022 года Чемпионат вошел в линейку проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», а также включен в план ежегодных мероприятий по реализации Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств-участников СНГ на период до 2030 года.

Соорганизаторами мероприятия выступают Минстрой России, Госкорпорация «Росатом», ПАО «Газпром», АНО «Россия – страна возможностей» и Правительство Санкт-Петербурга.

Проекты платформы «Россия – страна возможностей» синхронизируются и объединяют усилия для развития социальных лифтов по всей стране. Школьная лига III Международного строительного чемпионата в 2023 году проходит при поддержке Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» — это международная система соревнований по решению инженерных кейсов среди школьников, студентов и молодых специалистов отраслей топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов.

Чемпионат реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации № 366-р от 5 марта 2015 года и в соответствии с Общероссийским планом молодежных мероприятий, направленных на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения и инженерно-технического образования (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 г. № 1447-р о Плане мероприятий по реализации Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года).

Организаторы Чемпионата − Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», АНО «Россия – страна возможностей» и

ООО «АстраЛогика». Соорганизатором направления «Электроэнергетика» Студенческой лиги «CASE-IN» выступает Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения», соорганизатором направлений «Горное дело» и «Геологоразведка» выступает Межрегиональная общественная организация «Академия горных наук», а соорганизатором Лиги молодых специалистов – ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Национальные партнеры Чемпионата: Министерство энергетики РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Министерство просвещения РФ, Министерство труда и социальной защиты РФ, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и

ФГБУ «Центр содействия молодым специалистам».

Контактная информация:

Алёна Гинс

пресс-секретарь

Международного инженерного

чемпионата «CASE-IN»

+7 922 223-37-89

pr@fondsmena.ru , agins@list.ru Нина Маслова

руководитель направления

федеральных коммуникаций

АНО «Россия – страна возможностей»

+7(916) 351-10-10 nina.maslova@rsv.ru

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