Специалисты Краснодарского филиала «Россети Кубань» выполнили технологическое присоединение и увеличение мощности 43 объектов социальной инфраструктуры в Краснодаре и пяти прилегающих к нему районах Краснодарского края и Республики Адыгея. Общий объем выданной мощности превысил 2,7 МВт.

Среди присоединенных соцобъектов – школы, детские сады, фельдшерско-акушерские пункты, амбулаторно-поликлинические отделения, физкультурно-оздоровительные комплексы и объект культурно-досуговой сферы. Наиболее крупные из них: средняя общеобразовательная школа № 6 в ауле Габукай Республики Адыгея, поликлиника в станице Новотитаровская и медицинское учреждение в посёлке Южный Краснодарского края, а также увеличение мощности для учебного хозяйства Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина в Краснодаре.

Для подключения энергопринимающих устройств социальных учреждений, построенных в рамках национальных и региональных проектов, энергетики выполнили строительство и реконструкцию оборудования: линий электропередачи и трансформаторных пунктов, обеспечивающих транзит электроэнергии от высоковольтных подстанций.

Основная часть заявок на технологическое присоединение к электросетям компании «Россети Кубань» традиционно приходится на Краснодар и его пригород. Это связано с активной жилой застройкой и развитием промышленных производств.