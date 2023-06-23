С начала года специалисты ПАО «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» обеспечили электроэнергией около 800 потребителей общей мощностью порядка 35 МВт. Только в мае 2023 года подключено 200 объектов общей мощностью более 12 МВт. Среди них – 11 сельскохозяйственных предприятий различной формы собственности и 13 линий уличного освещения.

Так, энергетики обеспечили электроснабжением системы мелиорации и орошения, ангары для переработки и хранения зерна, механизированный ток, помещения для содержания крупного рогатого скота. Для подключения этих объектов специалисты компании построили порядка 1,5 км воздушных линий электропередачи и 4 комплектных трансформаторных подстанции. Общая мощность присоединенного оборудования составила 930 кВт.

Кроме того, в мае сотрудники «Россети Юг» предоставили 9 кВт дополнительной мощности для подключения оборудования очистных сооружений в двух селах Жирновского района: Александровка и Большая Князевка. Дополнительная очистка сточных вод обеспечит защиту от загрязнения реки Медведица, которая протекает вдоль населенных пунктов.