В первом квартале 2023 года специалисты «Россети Юг» – «Волгоградэнерго» обеспечили электроэнергией 13 объектов операторов сотовой связи и интернет-провайдеров в Волгограде и малых населенных пунктах Волгоградской области.

Объекты сотовой связи построены в рамках федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0», рассчитанного до 2030 года. Программа направлена на обеспечение современной мобильной связью и высокоскоростным доступом в интернет населенных пунктов, в которых проживает от 100 до 500 человек.

Так, в первом квартале текущего года электросетевая компания подключила коммутаторы сотовой связи, телекоммутационные шкафы и базовые станции в шести селах, поселках и хуторах. Качественная сотовая связь появилась в хуторе Гурово Ольховского района, хуторе Ловягин Даниловского района, хуторе Чапаевец Среднеахтубинского района, селе Большие Чапурники Светлоярского района, селе Средняя Камышинка Камышинского района. Также энергетики присоединили к сетям энергооборудование в Урюпинске и Волгограде.

Для подключения этих объектов специалисты филиала построили порядка 500 метров воздушных линий электропередачи. Общая мощность присоединенного оборудования составила 126 кВт.