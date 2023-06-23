"Россети" модернизируют питающий центр в Приморском крае

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока приступил к монтажу нового оборудования комплектного распределительного устройства (КРУ) 10 кВ на подстанции 220 кВ «Иман» в Приморье. Работы выполняются в рамках реконструкции энергообъекта. В результате обновления энергетики повысят качество электроснабжения потребителей Дальнереченска с населением более 23 тыс. человек, тяговых подстанций ОАО «РЖД» на территории центральных районов Приморского края. Общие инвестиции в проект превысят 64 млн рублей.

КРУ представляет собой помещение, внутри которого находятся отдельные секции со встроенным силовым оборудованием, устройствами релейной защиты и автоматики, коммутационными аппаратами, измерительными и другими приборами. После приема электрического тока, поступающего от понижающих силовых трансформаторов, комплекс оборудования распределяет его потребителям.

На подстанции 220 кВ «Иман» в КРУ 10 кВ монтируется новое оборудование, отвечающее требованиям энергоэффективности. В нём размещаются 18 ячеек. В состав включено современное отечественное оборудование: вакуумные выключатели, ограничители перенапряжения, трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, терминалы релейной защиты, устройства дуговой защиты.

В настоящее время ведётся частичный демонтаж старых ячеек на одной из секций КРУ, монтаж новых ячеек с прокладкой вторичных цепей, контрольных и силовых кабелей.

Подстанция 220 кВ «Иман» трансформаторной мощностью 146 МВА является основным центром питания города Дальнереченска, а также трёх удаленных сёл Дальнереченского и Красноармейского районов Приморского края, обеспечивает электроэнергией местный деревоперерабатывающий завод и тяговые подстанции Транссиба в центральной части Приморья.