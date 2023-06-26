На Уфимской ТЭЦ-4 начался монтаж нового трансформатора

В рамках реализации ремонтных и инвестиционных программ в филиалах ООО «БГК» продолжается обновление парка силовых трансформаторов. Одним из таких проектов, запланированных на 2023 год, является модернизация трансформатора 9ГТ на Уфимской ТЭЦ-4.

Силами подрядной организации ООО «ЭНЕРГОгрупп» на Уфимской ТЭЦ-4 выполнены разгрузка с автомобильного трала и установка на фундамент нового трансформатора ТД-80000/110/10 от ООО «Тольяттинский трансформатор». Он заменит выведенный из эксплуатации трансформатор ТДГ-75000/110/10, изготовленный в 1958 году Запорожским трансформаторным заводом.

Новое оборудование мощнее старого и имеет высокую надёжность. В комплект поставки входит автоматическая система мониторинга технического состояния, включая датчики, шкаф подключения и программное обеспечение.

Также при модернизации планируется заменить подвесные токопроводы и разрядники 9ГТ.

Целью реализации инвестиционного проекта является повышение надёжности работы Уфимской ТЭЦ-4, что напрямую влияет на качество электроснабжения потребителей.

Срок завершения пуско-наладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию – сентябрь 2023 года.

Трансформатор, работающий в блоке с генератором, предназначен для преобразования электроэнергии, вырабатываемой электростанцией, до уровня стандартных напряжений, действующих в энергосистеме. У трансформаторов типа ТД-80000/110/10 номинальное напряжение на стороне высшего напряжения составляет 121 кВ, на стороне низшего напряжения – 10,5 кВ.