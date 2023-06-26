 

В Омской области ремонт подъезда к селу Южно-Подольск оценили в 1,5 млрд

26 июня 2023, 15:30 332 Время чтения ≈ < минуты
Источник: Ростендер
Авторы и источники / Правообладателям

В Черлакском районе Омской области отремонтируют автомобильную дорогу – участок подъезда к селу Южно-Подольск, сообщает RosTender.info.

Администрация Южно-Подольского сельского поселения объявит тендер на поиск подрядчика до конца года. Соответствующая планируемая закупка была размещена сегодня, 26 июня.

Мероприятия охватят участок автомобильной дороги от дома № 2 по улице Победы в направлении дороги «Черлак-Оконешниково». Контракт, который заключат с подрядной организацией, оценили в 1,6 млрд рублей.

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Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ
Отрасль: Строительство 

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