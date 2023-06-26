АО «Промышленные инновации» (входит в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ») завершило вторую очередь проекта по внедрения программных роботов в одном из крупнейших российских энергетических холдингов ПАО «РусГидро». Работы по программной роботизации бизнес-процессов проведены на базе российского программного обеспечения Robin PRA.

В рамках развития проекта в ПАО «РусГидро» реализованы программные роботы, которые формируют справки 2-НДФЛ, классифицируют и мониторят обращения пользователей в системе cервис-деск, выполняют ряд рутинных операций в системе управления и планирования ресурсов, формируют и рассылают первичные бухгалтерские документы контрагентам, формируют отчетность по операциям и инвентаризационную опись.

«Внедрив первых роботов, мы получили ожидаемые экономические эффекты: ускорение протекания бизнес-процессов компании, повышение качества и надежности работы за счет уменьшения ошибок, сокращение объема ручного труда. В целом, итоги внедрения продемонстрировали значимое повышение эффективности всех задействованных в проекте процессов, в связи с этим нами было принято решение тиражировать и расширять сферы применения RPA-программной роботизации в филиалах энергетического холдинга. Мы не планируем останавливаться на достигнутом, поэтому в целях дальнейшего развития и масштабирования специалисты АО «Промышленные инновации» по роботизации и аналитике, совместно с нашими экспертами, начали проведение работ по выявлению новых процессов для дальнейшей роботизации» - отметил директор по информационным системам и развитию цифровых сервисов ООО «РусГидро ИТ сервис» Рамазан Абакаров.

Госкорпорация «Росатом» и Топливная компания «ТВЭЛ» обладают компетенциями работы на основных ведущих платформах RPA (Robotic Process Automation -программная роботизация), BI (Business Intelligence - бизнес-аналитика), AI (искусственный интеллект, в части обработки и анализа текстовой информации), а также сотрудничают со многими российскими вендорами RPA-систем, систем бизнес аналитики, интеллектуальной обработки информации, предиктивной аналитики позволяя заказчикам реализовать весь цикл проектов и последующего сопровождения по соответствующим направлениям «под ключ» на базе отечественного программного обеспечения.

«В тесном взаимодействии с заказчиком нам удалось значительно продвинуться по пути цифровизации и ускорения бизнес-процессов компании «РусГидро». Положительный эффект от реализации проекта дает импульс для дальнейшего развития роботизации в энергетическом холдинге и расширению охвата бизнес-процессов, подлежащих роботизации. Постоянная работа над повышением уровня компетенции и получением необходимого опыта, анализу обратной связи от заказчиков позволяет нам предлагать рынку широкий спектр услуг по консалтингу и проектированию, внедрению и сопровождению цифровых продуктов», - отметил директор по информационным технологиям АО «Промышленные инновации» Александр Шумаков.

Правительство РФ и крупные российские компании уделяют большое внимание развитию цифровой экономики, необходимой ИТ-инфраструктуры. Созданные условия для появления и ускоренного внедрения современных технологий позволят создавать российское ПО в рамках программ достижения технологического суверенитета в цифровой сфере. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе. Ускоренное развитие промышленности напрямую зависит от темпов перехода на современную технологическую основу, отечественные цифровые решения. Руководство страны ставит задачу обеспечить массовое внедрение российских ИТ-решений во всех стратегических отраслях. Росатом принимает активное участие в этой работе, координируя создание импортозамещающего ПО для различных применений.

АО «Промышленные инновации» - предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Более 15 лет занимается оптимизацией закупочной деятельности для предприятий Топливного дивизиона. В компетенции компании также входит цифровизация отечественных компаний и внедрение специализированного программного обеспечения. Компания активно занимается развитием цифровых продуктов, в том числе: программных роботов, систем бизнес-аналитики и искусственного интеллекта.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ.

Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов. В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления электроэнергии. http://www.tvel.ru