Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока приступил к ремонту разъединителей на ключевых центрах питания Приморья и Приамурья, Хабаровского края, Якутии и Еврейской автономной области. В проект включено 32 магистральных центра питания 220-500 кВ. Работы позволят повысить надежность электроснабжения регионов, где проживает более 5 млн человек и реализуются крупные инфраструктурные и промышленные проекты.

Разъединители являются важнейшим коммутационным оборудованием, предназначенным для отключения отдельных участков электрических цепей при проведении на них профилактических и ремонтных мероприятий. На их обновление в этом году будет направлено 12,3 млн рублей.

Наибольший объем работ запланирован в Амурской области. Программой предусмотрен ремонт 149 разъединителей, в том числе 18 единиц оборудования на ключевой подстанции региона – 500 кВ «Амурская», которая участвует в выдаче мощности крупнейших гидроэлектростанций Дальнего Востока, по 16 - на подстанциях 200 кВ «Белогорск» и «Светлая», снабжающих электроэнергией участки Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

В Якутии энергетики приступили к ремонту разъединителей на подстанции 220 кВ «Нижний Куранах», которая обеспечивает электроэнергией крупное месторождение россыпного золота Большой Куранах и нефтеперекачивающие станции трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО).

В Хабаровском крае на подстанциях 220 кВ «Парус» и «Хехцир» энергетики отремонтируют по 18 разъединителей, уже начата замена опорно-стержневой изоляции и шинных опор. Энергообъекты задействованы в электроснабжении второго по величине города региона – Комсомольска-на-Амуре, южных территорий края, а также Дальневосточной железной дороги.